Rikspolischef Petra Lundh besöker Sweden Rock för att stärka trygghet

Rikspolischefen besöker Sweden Rock-festivalen i Blekinge för att kunna bedöma trygghetssituationen och öka polisens synlighet efter tidigare incidenter med stölder.

Petra Lundh , som har varit rikspolischef sedan december 2023, visade sig på ett oväntat sätt under Sweden Rock -festivalen i Norje Boke, Blekinge. Klädd i polisuniform deltog hon i en verksamhetsbesök på evenemanget, där hon blandades bland festivalbesökarna under framföranden av band som Overkill.

Hon förklarade att polisens närvaro på festivalen har ökat efter ett acute fall av mobilstöld under föregående års evenemang, där en internationell liga misstänks ha varit involverad. Även om det är många människor på plats, beskriver Lundh atmosfären som lugn och trevlig, och hon betonar att musikkänslor och polisarbete inte behöver vara motstridiga intressen. Hon påpekar samtidigt att det är viktigt att polisen är synlig och håller koll på hur saker och ting utvecklas vid sådana stora samlingsplatser





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Petra Lundh Sweden Rock Polis Festival Mobilstöld Trygghet

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