Enligt Swedavia är risken för brist på flygbränsle senare än tidigare antaget. I USA måste Trump ta bort sitt namn från Kennedy Center enligt domstol. Ghana har röstat igenom en lag som straffar samkönade relationer och hbtqi-förespråkare. Dessutom: Barcelonas stora köp, drunknad i Västerås, ebola i Kongo, dödolycka på Mount McKinley, Dell-åsne på börsen, Putins krav på Armenien och tennis från Miami.

Enligt statliga Swedavia är risken för brist på flygbränsle längre fram i tiden än tidigare antaget. Elizabeth Axtelius, chef för flygmarknad på Swedavia , förklarar att produktionen av bränsle har ökat och att det har köpts in från andra delar av världen.

Men priserna har fördubblats sedan kriget i Iran inleddes, vilket har lett till högre biljettpriser och indragna flygningar. Denna situation påverkar hela flygsektorn och ger both trafik och konkurrenskraft. I USA har en domare i Washington beslutat att Donald Trump måste ta bort sitt namn från Kennedy Center, nationella kulturcentret för scenkonst. Enligt domstolen kan endast kongressen ändra namnet påCentret, som är uppkallat efter president John F. Kennedy.

Trump hade under sin tid som president föreslagit att byta namn till Trump Kennedy Center, med motiveringen att han hade räddat byggnaden. Domen ger en tidsfrist på två veckor att ta bort Trumps namn från fasaden och officiellt material. Planerade renoveringar som skulle innebära en tvåårig stängning har också stoppats. Trump har meddelat att han kommer att arbeta med kongressen för att överföra "den här krisande institutionen" till dem.

På fotbollssidan har Barcelona nått en överenskommelse med Newcastle om övergången för den belgiske anfallaren Romelu Lukaku. Övergången är värd uppemot 860 miljoner kronor och blir Newcastles näst största försäljning någonsin, efter Alexander Isaks övergång till Liverpool. Lukaku, 31 år, spelade forna säsongen för klubben och gjorde 17 mål, varav tio i Champions League. I Barcelona kommer han att konkurrera med bland andra svensken Roony Bardghji.

Samtidigt väntar Europamästare VM med England i sommar. I Sverige har en tragisk händelse inträffat i Västerås där en fyraårig flicka drunknade vid Lögarängsbadet. Hon var anmäld som försvunnen och hittades död av räddningstjänstens dykare. Polisen beskriver det som en olyckshändelse.

Internationellt rapporterar myndigheter i Kongo om en ökning av antalet misstänkta ebolafall till 1028, jämfört med 906 dagen innan. 225 personer är bekräftat smittade. På Mount McKinley i Alaska, Nordamericas högsta berg, har tre klättrare omkommit i en fallolycka nära Denalipasset. En fjärde person har evakuerats och är kritiskt skadad. På grund av dåligt väder har räddningspersonal ännu inte kunnat nå fram till kropparna.

Finansmarknaderna har reagerat positivt. Dow Jones industriindex steg 0,7 procent medan S&P 500 och Nasdaq började +0,2 procent. Aktien i Dell rusade 33 procent efter ett starkt kvartalsrapport samtidigt som Trump överväger ett försök om 60 dagars förlängd vapenvila. En analys menar att marknaden kanske redan har prissat in ett sådant beslut.

Parlamentet i Ghana har röstat igenom en lag som strängt straffar samkönade relationer och förförare av hbtqi-personer. Samkönat sex är redan förbjudet, men enligt den nya lagen kan det leda till tre års fängelse. De som förespråkar hbtqi-rättigheter kan få tre till fem år. President Vladimir Putin och tre allierade länder har krävt att Armenien håller en folkomröstning om framtida EU-medlemskap.

Armeniens strävan efter närmare band med EU beror på konflikten med Azerbajdzjan och avståndstagande från Moskva. I tennis vann Jannik Sinner ATP-finalen i Miami första halvan av tävlingen, sedan Novak Djokovic tog över i andra halvan av finalen





