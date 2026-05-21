Ebola är ett RNA-virus som kan orsaka blödarfeber med hög dödlighet och ser ut att vara i Kongo-Kinshasa. Det finns godkända vaccin mot zairevirus, en av de fyra varianter som smittar mellan människor. Bakom utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa ligger bundibugyo-viruset. Det finns ingen vaccin eller behandling mot det. Risken för smittspridning globalt bedöms som låg, men det går inte att utesluta enstaka fall. En svensk myndighet har beslutat att sätta upp skyltar på flygplatserna som informerar och varnar om smittspridningen.

Risken för smittspridning globalt är låg men det går inte att utesluta enstaka fall. En svensk myndighet går nu ut med information på flygplatser. Ebola är ett RNA-virus som kan orsaka blödarfeber med hög dödlighet.

Sjukdomen är mycket ovanlig. Viruset smittar mellan människor genom kroppsvätskor – blod, saliv, svett och avföring. Från smittotillfället tills man blir sjuk tar det mellan 2 och 21 dagar. Symtomen är hög feber, muskelvärk, huvudvärk, halsont och röda ögon.

Ytterligare symtom är diarréer, kräkningar och utslag. Det finns sex varianter av viruset, varav fyra som orsakar sjukdom hos människor. Bakom det aktuella utbrottet ligger bundibugyo-viruset. Mot zairevirus, en av de fyra varianter, finns godkända vaccin.

Dock finns det inget vaccin eller behandling mot bundibugyo-virus. En läkare får hjälp med att bli desinfekterad efter att ha behandlat ebolapatienter i Beni i östra Kongo-Kinshasa. Världshälsoorganisationen WHO har deklarerat ett internationellt hälsohot. Enligt WHO utgör det aktuella utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda en hög risk nationellt och regionalt, men en låg risk globalt.

Utbrottet bedöms inte som en pandemi. Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC bedömer att sannolikheten för att personer i EU-länderna drabbas som mycket låg. Enligt Folkhälsomyndigheten bedöms risken för smittspridning i Sverige som mycket låg, samtidigt som det inte går att utesluta enstaka importfall av smittan. Myndigheten har beslutat att skyltar som informerar och varnar om smittspridningen ska sättas upp på svenska flygplatser.

Om du får feber eller andra symtom på en infektion efter vistelse i områden där ebola finns uppmanar myndigheten till att kontakta vården och ringa 1177





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Risik Smittspridning Rol Vaccin Travel Bundibugyo-Virus Kongo-Kinshasa Health Organization Swedish Government Syptomer Riskiness Notification Behandling Utbrott

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Över 130 personer har avlidit i elden med ebola i Kongo-Kinshasa och UgandaNews report on the outbreak of Ebola in Congo-Kinshasa and Uganda, with a total estimate of 200 Swedes potentially affected, and the declaration of a worldwide health emergency by WHO.

Read more »

Minskad finansiering av hälsovård i Kongo-Kinshasa orsakar snabbt ökad ebola-smitta, varnar IRCInternational Rescue Committee (IRC) är besvikna över minskad finansiering av hälsovård i Kongo-Kinshasa, vilket har lett till en snabbare, mer uttalad ebola-smitta. IRC rapporterar att de har stängt ner flera hälsocenter i utbrottet i Ituri-provinsen, där det nya utbrottet startade, på grund av biståndsnedskärningarna. Jesusokoncernen har uttryckt oro över att situationen förvärras av den pågående humanitär kris i Kongo-Kinshasa, den pågående osäkerhet och fördrivning i Oost-DRC, och begränsade humanitärt tillträde. Världsrapportering, som sammanstrålar regeringarna, uppmanas att öka sina finansieringar för Kongo-Kinshasa.

Read more »

Hjälparbetare från Röda korset desinficeras efter tvärvetenskaplig konflikt i Kongo-KinshasaEn röd krossarbetare i Kongo-Kinshasa har transporterat en dödd person som drabbats av ebola-viruset. swoopher ff är desinficerad, vilket kan ta upp till nio månader innan ett vaccin kommer att finnas mot den aktuella varianten av ebola-viruset, som sprider sig snabbt i nuvarande Kongo-Kinshasa, enligt Världshälsoorganisationen.

Read more »

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa: 130 dödsfall, 600 misstänkta fall, inga godkända vaccin eller behandlingarProfessor Johan von Schreeb från Karolinska institutet varnar för att fallet av den ebolavariant som orsakar utbrottet kommer att dyka upp i Sydsudan, Tanzania och Rwanda. Det saknas resurser för svårt sjuka och sjukvårdspersonalen saknar utrustning. WHO utlyser nödläge för att länder och organisationer ska skicka sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning, pengar och personal.

Read more »