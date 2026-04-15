Risken med spretig pension: Så påverkar marknadens svängningar ditt sparande

Har du koll på hur din pension är fördelad? Många har flera tjänstepensioner, vilket kan leda till en ojämn riskfördelning. Läs om hur du får en samlad bild och optimerar ditt sparande.

När marknaden genomgår förändringar kan konsekvenserna bli större än du kanske tror. Många svenskar har flera tjänstepension er från olika arbetsgivare, vilket i kombination med eget sparande och äldre försäkringar kan skapa en komplex och svåröverskådlig bild. Utmaningen ligger inte bara i att pengarna är utspridda på olika ställen, utan också i att många saknar en klar överblick över hur deras pensionskapital är fördelat. Max Danielsson på Svenska Fribrev sbolaget betonar att de flesta tror att deras pension är väl diversifierad och balanserad, men i praktiken kan betydande delar vara starkt exponerade mot samma marknader eller sektorer. Till exempel kan flera fonder, trots olika namn, ha stora innehav i amerikanska teknikbolag. Detta leder till ett mer koncentrerat och därmed sårbart sparande än vad man kanske inser.

Denna koncentration blir särskilt tydlig när en specifik del av marknaden faller. Om en stor andel av dina pensionsmedel är investerade i den drabbade sektorn, kommer din totala pension att påverkas negativt. Det är viktigt att förstå att detta inte nödvändigtvis innebär att man ska undvika vissa marknader eller sektorer. Investeringar i exempelvis USA eller teknikbolag behöver inte vara fel i sig. Det avgörande är om placeringarna är resultatet av ett medvetet val, där du har tagit hänsyn till de risker du är beredd att ta. Att vara medveten om risknivån är fundamentalt annorlunda än att anta att allt är tillräckligt diversifierat.

Dessutom kan den ursprungliga balanserade fördelningen förändras över tid. Eftersom olika investeringar utvecklas olika snabbt, kommer vissa delar att växa sig större än andra, utan att du aktivt ändrar din portfölj. Det som en gång var en optimal fördelning kan efter några år se helt annorlunda ut. Eftersom pensionen ofta är uppdelad mellan flera olika aktörer, kan denna förändring vara svår att upptäcka. Varje enskild del kan fungera bra isolerat, men när man ser på helheten kan bilden bli en helt annan. För att få en klar förståelse för hur din pension är strukturerad, är det därför viktigt att se till hela sparandet och inte enbart fokusera på en fond eller ett konto i taget. Genom att sammanställa alla dina tillgångar kan du tydligt se hur pengarna är fördelade, identifiera eventuella överlappningar och förstå hur riskerna hänger ihop. Svenska Fribrevsbolaget erbjuder en kostnadsfri pensionsanalys som ger dig en samlad bild av dina tjänstepensioner och andra pensionsdelar. Med en helhetsbild blir det också lättare att avgöra om ditt sparande verkligen är anpassat efter dina behov och din risktolerans.

Svenska Fribrevsbolaget, som grundades från prisjämförelsesajten Pensiono.se, hjälper pensionssparare att samla sina tjänstepensioner och minska kostnaderna. Deras kostnadsfria pensionsanalys ger en översikt över dina fribrev, det vill säga tjänstepensioner från tidigare arbetsgivare som du inte längre betalar in till. Det är vanligt att ha flera fribrev liggande, ofta med onödigt höga avgifter. Genom att logga in med BankID kan du enkelt beställa en analys och få en överblick över ditt sparande. Detta ger dig möjlighet att optimera din pension och säkerställa att dina pengar arbetar effektivt för din framtida trygghet. Att aktivt hantera sina pensionsplaceringar är avgörande för att maximera avkastningen och minimera riskerna, särskilt i en volatil marknad.





