Riskfyllda hårtransplantationer i Sverige - patienten svimmade i timmar och kräver ersättning

Har du övervägt att göra en hårtransplantation? Så här har en patient upplevt att ingreppet gick fel, med långa operationer, svimmningar och bristande information om risker. En granskning av tre kliniker visar på flera anmälningar hos IVO och kritik från Konsumentverket.

Kliniker som erbjuder hårtransplantation er i Sverige har på senare tid blivit föremål för allvarliga kritikpunkter. En man, Hasan, beskriver hur han under två år har genomgått flera ingrepp i hopp om att återfå ett fylligt hår.

Första operationen gick i minst elva timmar - varje enskild hårsäck har plockats från bakhuvudet och med skalpell och lokalbedövning omplaceras på den avlägsna delen av huvudet. Trots att bedövning sprutas in löpande upplevde Hasan outhärdligt obehag och svimmade flera gånger. Efter den första behandlingen växte håret inte som förväntat och en efterföljande PRP‑behandling, så kallad vampyrbehandling, gav ingen förbättring.

För att kompensera för den misslyckade första operationen fick han en större transplantationsoperation, men även den var dramatisk: under ingreppet var han svimfärdig, upplevde blodtrycksfall och hade synliga tecken på blödning på skalpen. På akuten konstaterades han vara trött och tagen, men saknad av tydliga komplikationer. Hasan krävde ersättning på 50 000 kronor, men kliniken avvisade kravet med hänvisning till att patienten informerats om möjliga resultat och att svimmningarna inte berodde på brister i behandlingen





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Hårtransplantation Patientskador Hälsokontroll Konsumentverket IVO

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