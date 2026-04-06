Riskrapportering: Varför dosen är viktigare än rubriken

En granskning av hur risker presenteras i nyheter och media, med fokus på vikten av att ange dosen och sätta risker i ett relevant sammanhang. Artikeln tar upp exempel från hälsorapportering och belyser hur utelämnande av information kan påverka vår förståelse och våra beslut.

Förra veckan stötte jag på en ett år gammal nyhet som cirkulerade i sociala medier. Någon uttryckte oro över att ett populärt rödvin på Systembolaget, enligt en undersökning, innehöll höga halter av ett ogräsmedel, faktiskt tusen gånger mer än det nederländska gränsvärdet för dricksvatten. Denna upptäckt fick mig att reflektera över hur vi uppfattar och bedömer risker. Höga halter ogräsmedel i vin kan verka skrämmande ur ett hälsoperspektiv.

Men det är viktigt att komma ihåg att gränsvärden för dricksvatten är inte direkt jämförbara. Man konsumerar (förhoppningsvis) inte vin i samma mängder som vatten. Därför är reglerna kring dricksvatten betydligt striktare. Det kanske viktigaste perspektivet här är att vin redan innehåller en känd giftig substans – alkohol. Vetenskapligt stöd pekar på att alkohol kan öka risken för flera cancerformer, och det är omöjligt att fastställa en säker gräns för alkoholkonsumtion. Hälsorisken från ogräsmedlet är troligen mindre än den från alkoholen, även om det kanske inte känns så. Vissa risker är så uppenbara att vi inte alltid tänker på dem som en risk, i detta fall alkoholen i vinet. Nyheten nämnde dock en dos, även om den kanske inte var helt relevant. Men ofta, i den här typen av rapportering, utelämnas just dosen. Rapporteringen stannar vid att en giftig substans har upptäckts i en livsmedelsprodukt. Livet är fullt av risker, och det är omöjligt att helt undvika dem. Men är det verkligen en relevant jämförelse? \Men hur stor var dosen egentligen? Hur mycket får vi människor i oss vid normal konsumtion? Dosen är avgörande när det gäller giftighet. Vatten är livsnödvändigt, men om man dricker för mycket kan det vara hälsofarligt och till och med leda till döden. Livet är som sagt fullt av risker, och det går inte att helt undvika dem. Men att ha ett sammanhang, att kunna sätta risken i relation till annat, är oerhört viktigt för att kunna göra informerade val. Är det värt det? Denna kontext saknas ofta i artiklar och pressmeddelanden. Ett exempel är den uppståndelse som uppstod i höstas. Ungdomsmottagningar blev nedringda efter att medier rapporterade om en svensk studie som visade att vissa p-piller kopplades till en högre risk för bröstcancer än andra. Den relativa ökningen var 25 procent. Budskapet förkortades ytterligare i sociala medier, där det ofta reducerades till att p-piller helt enkelt ökar risken för bröstcancer. I mycket av rapporteringen utelämnades den absoluta risken, det vill säga den faktiska risken. I det här fallet innebar den 25-procentiga ökningen ungefär ett extra bröstcancerfall per 8 000 kvinnor per år. Detta sätter risken i ett perspektiv. För vissa kan den risken vara acceptabel, då det att slippa bli gravid kan vara av större vikt. Andra kanske har bröstcancer i familjen och vill inte ta den risken. Det utelämnades också ofta att även om p-piller kan öka risken för bröstcancer, så kan de samtidigt minska risken för cancer i äggstockarna och livmodern. \Detta är inget isolerat exempel. Nästan varje vecka ser jag hur pressmeddelanden endast nämner den relativa risken eller hur journalister skriver om giftiga ämnen i livsmedel utan att ange dosen. Detta tillvägagångssätt kan vara effektivt för att nå ut i bruset – men det är samtidigt förrädiskt. Det är lätt att uppfatta en fördubblad risk som något extremt farligt, men om risken är mycket låg från början behöver det kanske inte vara värre än att den ökar från 1 på 100 000 till 2 på 100 000. Det ger ju en helt annan känsla! Amina Manzoor, vetenskapskommentator på Expressen, är särskilt intresserad av vaccin, folkhälsa och pandemier och har även skrivit en bok om covidpandemin. Hon har mottagit flera utmärkelser, inklusive IVA-priset för vetenskaplighet inom journalistiken. Amina Manzoor hjälper oss att förstå forskning och nya studier, och påminner oss om att riskuppfattningen kan variera beroende på vilken information som presenteras





