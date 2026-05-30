Robbie Ure-mål och transfertankar inför Sirius

Två nya Robbie Ure-mål bäddade för Sirius 3–0-seger mot AIK. Skotten står nu på sju gjorda mål i allsvenskan och anfallaren är delad tvåa i skytteligan när Sirius nu går på uppehåll. Samtidigt som AIK-matchen spelades uppgav den brittiska journalisten Ben Jacobs att Ure är redo att lämna klubben, och att engelska, franska och portugisiska klubbar är intresserade. Ett minne för livet Sirius är efter en historiskt bra inledning på allsvenskan klara serieledare och chansen att vinna titeln kan komma att påverka vad som händer i sommar. För Ure är inte den enda Siriusspelaren som har väckt stort intresse. Bland annat har även Isak Bjerkebo ryktats bort från Uppsala.

Men huruvida Ure är kvar när allsvenskan drar igång igen är oklart. Samtidigt som AIK-matchen spelades uppgav den brittiska journalisten Ben Jacobs att Ure är redo att lämna klubben, och att engelska, franska och portugisiska klubbar är intresserade. – Jag är en Siriusspelare nu, så får vi se vad som händer de kommande månaderna. Men om du frågar vilken spelare som helst om möjligheten att gå till nästa nivå, det är intressant för alla, säger Ure efter vinsten.

Ett minne för livet Sirius är efter en historiskt bra inledning på allsvenskan klara serieledare och chansen att vinna titeln kan komma att påverka vad som händer i sommar. – Jag har tänkt på det de senaste veckorna, chansen att vinna något... Det är något man skulle minnas hela livet och något man måste tänka på. Det finns för- och nackdelar med allt.

Vi får se vad som händer. Det, minst sagt, positiva tabelläget är också något som lagkaptenen Henrik Castegren hoppas ska spela en roll när det kommer till lagkamraternas framtid. För Ure är inte den enda Siriusspelaren som har väckt stort intresse. Bland annat har även Isak Bjerkebo ryktats bort från Uppsala.

– Jag vet att klubbar har kontaktat min agent men jag har inte velat veta vilka. Om några dagar lär jag veta. Om det kommer något jättebra kommer jag vilja ta det, säger Bjerkebo. – Jag har svårt att se att vi har ett sommarfönster där vi inte gör en enda transfer ut, konstaterar sportchefen Jonathan Ederström.





Jonathan Ederström om intresset för Sirius-spelarna - AllsvenskanSirius toppar allsvenskan och flera spelare har dragit till sig intresse från utlandet. Nu berättar Jonathan Ederström om klubbens strategi, transferplaner och gulddrömmen. - Det finns ett stort intresse för många av våra spelare, säger han till TV4.

Sirius nollar AIK och Robbie Ure stänker tillRobbie Ure stänkte två mål när Sirius nollade AIK på bortaplan. Laget går obesegrat under våren med 28 poäng av 30 möjliga.

Bästa på 45 år – krossade AIKSirius körde över AIK på bortaplan. Serieledarens säsongsinledning är den bästa av ett allsvenskt lag på 45 år. – Det borde inte vara möjligt för en klubb som Sirius, säger tränaren Andreas Engelmark.

Sirius leder allsvenskan - Robbie Ure öppnar för att lämna mitt i guldstridenSirius leder allsvenskan med tio poäng ner till Elfsborg på andraplats. Robbie Ure har fått fokus på sig och öppnar för att lämna laget mitt i guldstriden.

