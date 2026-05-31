Robert Kårling hittar glasbiten som satt i armen i 24 år

Robert Kårling upptäckte en främmande kropp i sin arm efter att ha haft återkommande sendrag i flera år. Efter en operation kunde läkarna ta ut glasbiten som han fått när han var fyra år gammal.

Robert Kårling minns olyckan när han var fyra år gammal. Han fick en glasbit i armen och huvudet, och hans tioåriga syster bandagerade honom med en disktrasa.

Efter operationen hade han återkommande sendrag i armen, men tänkte aldrig särskilt mycket på det. Först när han upptäckte en knöl på överarmen sökte han vård. Läkaren trodde att det var en fettknöl, men när armen svullnade upp i mars i år visade ett ultraljud att det var en främmande kropp. Efter en operation kunde läkarna ta ut glasbiten, som nu kommer att sparas för att gå i arv till hans dotter. Robert känner sig både tacksam och vemodig över händelsen





