Robert Thomas Hattrick och Brobergs Storspel Lyfter Blues i Slutspelsjakten

Robert Thomas stod för ett hattrick och Philip Broberg imponerade stort i St. Louis Blues seger, vilket minskade avståndet till en playoff-plats.

Robert Thomas klev fram som den stora matchhjälten med ett hattrick, hans allra första i NHL -karriären. Denna prestation var en avgörande faktor i nattens viktiga seger för St. Louis Blues . Bland de svenska spelarna i Blues fortsatte Philip Broberg , 24 år gammal, att imponera med ännu en stark prestation. Han noterades för en imponerande statistik på +2 efter att ha spelat 28 byten och sammanlagt 22 minuter och 19 sekunder på isen.

TV-experten Joey Vitale, som kommenterade matchen på ESPN, var lyrisk över Brobergs insats: Brobergs skridskoåkning är bland det bästa vi ser av en back i NHL just nu. Hans förmåga att röra sig över stora ytor är verkligen imponerande, sa Vitale. \Broberg fortsätter att vara en nyckelspelare för Blues och toppar poängligan bland lagets backar med 31 poäng totalt, fördelat på 6 mål och 25 assist, efter att ha spelat 76 matcher. Hans bidrag är ovärderligt för laget, både offensivt och defensivt, och hans utveckling har varit tydlig under säsongen. Brobergs spelstil präglas av snabbhet, precision och en förmåga att läsa spelet på ett sätt som gör honom till en av de mest lovande unga backarna i ligan. Han har etablerat sig som en viktig kugge i Blues lagmaskineri och visat att han är kapabel att prestera på en hög och jämn nivå. Denna match bekräftar Brobergs status som en viktig spelare för laget. Med den här segern minskade avståndet till den andra och sista wildcard-platsen för St. Louis till tre poäng, med bara fyra matcher kvar att spela. Striden om playoff-platserna är nu oerhört intensiv och varje match är kritisk för Blues chanser att nå slutspelet. \Den aktuella situationen i tabellen för Blues och deras konkurrenter om en plats ovanför strecket ser ut som följer: Utah Mammoth leder med 86 poäng efter 76 spelade matcher, följt av Nashville Predators och LA Kings som båda har 81 poäng efter 76 matcher. San Jose Sharks ligger på fjärde plats med 79 poäng efter 75 matcher, medan St. Louis Blues nu har 78 poäng efter 76 matcher. Winnipeg Jets och Seattle Kraken ligger i sin tur hack i häl med 75 poäng vardera. St. Louis har fyra av sina återstående sex matcher på hemmaplan, med start på tisdag mot Colorado Avalanche, nattens motståndare. Det ger dem en fördel i kampen om playoff-platsen, men de måste prestera på topp för att säkra sin plats i slutspelet. Matcherna blir avgörande för Blues möjligheter att nå slutspelet. Lagets förmåga att prestera under press kommer att testas i de kommande matcherna, då varje poäng är kritisk. Det är en spännande period för Blues fans som hoppas på en playoff-plats





SportExpressen / 🏆 30. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

NHL St. Louis Blues Robert Thomas Philip Broberg Hattrick Slutspel Ishockey

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

