Roberth Björknesjö ny tränare i IFK Mariehamn - flera övergångsrykten

Roberth Björknesjö tar över IFK Mariehamn i Finland. Samtidigt omges flera spelare av övergångsrykten, bland annat Darwin Núñez, Alexander Sörloth, Marcus Linday och Rasmus Höjlund.

Roberth Björknesjö har hittat ett nytt tränaruppdrag efter att tidigare ha varit interimtränare i Djurgården och försökt hålla kvar Öster i Allsvenskan. 53-åringen flyttar till Åland och tar över som tränare för IFK Mariehamn i den finska högstaligan, där laget ligger sist i tabellen och har haft en tung start.

Han kommer att coacha flera svenska spelare som Kevin Lund, Pontus Lindgren, Adam Stroud, Nikolaos Dosis och Adam Larsson. Björknesjö har tidigare tränat BP, Vasalund och Viggbyholm. I andra nyheter vill Darwin Núñez gå tillbaka till Liverpool enligt spanska Mundo Deportivo.

Den uruguayanske anfallaren, som mellan 2022 och 2025 gjorde 40 mål på 143 matcher för Liverpool och vann Premier League, har haft svårt att acklimatiserat sig i Saudiarabien hos al-Hilal och tänker avsluta sitt kontrakt för att kunna återvända till England. Alexander Sörloth omges av övergångsrykten enligt Corriere dello Sport. Juventus är intresserade av den norske anfallaren som spelar för Atletico Madrid och som gjorde 13 mål i La Liga förra säsongen.

Atletico Madrid vill ha 30 miljoner euro för honom och Juventus är redo att matcha en hög lön. Sörloths kontrakt med Atletico löper ut 2028. Marcus Linday, 23 år, har imponerat i Holland för Heerenveen och nu har Braga i Portugal lagt ett bud på 5 miljoner euro, enligt transferjournalist Fabrizio Romano. Linday, som lämnade Assyriska förra vintern, har spelat 54 matcher för Heerenveen.

Andy Robertson har presenterat Tottenham efter nio säsonger i Liverpool. Den skotske vänsterbacken anses vara en av de bästa genom tiderna i Premier League, enligt Tottenhams sportchef Johan Lange. Olivia Schough förlänger med Inter efter en stark säsong där hon var högst bidragande till andraplatsen i ligan. Den 35-åriga yttern kom till klubben från Rosengård för två år sedan.

Juventus fotbollschef Giorgio Chiellini har medgett att Dusan Vlahovic kommer att lämna klubben när kontraktet löper ut den 30 juni på grund av krav på för hög lön. Oscar Linnér, tidigare målvakt i AIK, har skrivit på ett korttidskontrakt med Falkenbergs FF i superettan. Avtalet gäller de fyra nästkommande matcherna på grund av att klubben inte har någon tillgänglig målvakt.

Rasmus Höjlund, som Manchester United köpte för 872 miljoner kronor från Atalanta för tre år sedan, säljs nu till Napoli efter utlåning för 480 miljoner kronor. Den danske anfallaren har gjort 26 mål för United





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