Robin Hood-eken i Sherwoodskogen har dött efter 1 200 år

Den berömda Major Oak i Sherwoodskogen, känd för sin koppling till Robin Hood, har dött efter en lång tids försämring på grund av värmeböljor, torka och överturism. Trädet var upp till 1 200 år gammalt.

Den berömda eken som kallas Major Oak i Sherwoodskogen i Nottinghamshire, England, har dött efter att ha misslyckats med att få löv under våren. Trädet, som är uppskattningsvis 800-1200 år gammalt, är världskänt för sin koppling till legenden om Robin Hood , som enligt sägnen använde eken som gömställe.

Enligt naturvårdsorganisationen Woodland Trust har trädet under en längre tid försämrats på grund av en kombination av faktorer, inklusive värmeböljor, torka och hårt slitage från turister. Major Oak utsågs till årets träd 2014 av Woodland Trust, men nu har det alltså dött. Ed Pyne, rådgivare inom naturvård på Woodland Trust, kommenterade händelsen med en varning: 'Dess försämring är en varning. Hur vi behandlar gamla träd i dag kommer att forma om de överlever för kommande generationer.

' Han betonade att trädets död inte bara är en förlust för naturen utan också för kulturarvet. Major Oak har varit en symbol för Sherwoodskogen och en av de mest besökta turistattraktionerna i området. Under de senaste åren har antalet besökare ökat dramatiskt, vilket har lett till att marken runt trädet kompakterats och att dess rotsystem skadats. Hollie Drake, platschef för RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) i Sherwoodskogen, beskrev beskedet som 'hjärtskärande'.

Hon betonade dock att trädet kommer att ha ett bestående arv: 'Vi vet att Major Oak kommer att ha ett bestående arv, först och främst för att den för evigt är kopplad till Robin Hood och Sherwoodskogen. Men utöver sitt kulturarv kommer eken att fortsätta att utgöra en viktig livsmiljö för vilda djur och påminna oss om varför dessa anmärkningsvärda träd är så viktiga och varför det är viktigt att skydda dem för framtiden.

' Trots att eken är död kommer dess stam och grenar under många år att fortsätta att vara en livsmiljö för insekter, fåglar och andra organismer. Major Oaks död har väckt en diskussion om turismens påverkan på gamla träd. Forskare och naturvårdare efterfrågar nu striktare regler för att skydda både kända och okända gamla träd i Storbritannien.

Många experts menar att trädet, som har överlevt i århundraden, kunde ha räddats om åtgärder hade satts in tidigare, såsom att avlasta marken och minska antalet besökare. Woodland Trust har redan börjat arbeta med att plantera nya träd i området för att bevara den unika skogsmiljön. Sammanfattningsvis har den legendariska Major Oak i Sherwoodskogen dött, men dess kulturarv och ekologiska betydelse lever vidare.

Händelsen är en påminnelse om de hot som gamla träd står inför, och om vikten av att skydda dem för framtida generationer





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Robin Hood Major Oak Sherwoodskogen Träddöd Överturism

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