Malmö FF:s målvakt Robin Olsen är tillbaka på planen efter en period av sjukdom och är redo att stå mot Halmstads BK. Han har varit otillgänglig sedan en stormatch mot Djurgården den 17 april, men har nu börjat träna med laget igen.

Malmö FF:s målvakt Robin Olsen är tillbaka på planen efter en period av sjukdom och är redo att stå mot Halmstads BK. Han har varit otillgänglig sedan en stormatch mot Djurgården den 17 april, men har nu börjat träna med laget igen.

Olsen lyckades slutföra matchen trots smärtan, men har sedan dess varit otillgänglig. För en dryg vecka sedan började han träna med laget igen och är nu redo att stå mot Halmstads BK om tillfällige tränaren Guillermo Molins vill. - Absolut inte, nej, svarar Olsen utan att blinka. Han har varit med om att tränaren Miguel Ramirez fick sparken och säger att det aldrig är kul när folk får lämna sitt jobb.

Han trivdes bra med Ramirez som person och som tränare, men tyvärr hade MFF dåliga resultat och då blir det ju som det blir. Det har gått ett år sedan det stod klart att Olsen vänder tillbaka till Malmö FF, som han lämnade 2015 för proffsliv i Grekland, Danmark, Italien och England. Istället för kamp om titlar har Olsen upplevt en turbulent tid där MFF har åkt på en rad smällar.

- Nej, för du är ju så inne i nuet och när det går som gått här nu så går man ju runt och analyserar och tänker på först och främst vad man själv kan göra bättre och sen vad vi kan göra bättre som lag, säger Olsen. - Så det här med att tänka tillbaka … nej, jag är fortfarande jävligt glad att ha kommit hem.

Även om det inte gått bra för Malmö FF så är detta hans klubb - och det är här han vill vara, förklarar Olsen. MFF-anhängare utanför Stadion efter förlusten mot VSK i söndags. Efter förlusten hemma mot Västerås samlades upprörda ultras-supportrar utanför Malmö FF:s spelaringång på Stadion. Efter ett tag kom Pontus Jansson och Robin Olsen ut och mötte supportrarna för ett samtal.

Var det självklart att ta ett sånt snack, eller? Mot Halmstads BK kommer Guillermo Molins att leda laget. En seger skulle ge Malmö FF viss arbetsro efter en tuff tid, en känsla för spelarna att ta med sig in i VM-ledigheten. Först och främst att vi går in med en enorm energi.

Det har vi saknat lite. Det är så många bra fotbollsspelare i det omklädningsrummet. Vi behöver släppa loss, säger Olsen. - Det är press på oss.

Från oss själva och från andra. Men vi måste våga. Våga gå ut och köra. Nu gäller det





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malmö FF Robin Olsen Halmstads BK Guillermo Molins Miguel Ramirez Djurgården Allsvenskan VM-Ledigheten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pojke skadad efter påkörning av elsparkcykel i MalmöEn 13-årig pojke blev påkörd av en elsparkcykel i Malmö och skadades noggrant men utan livshot. Händelsen har väckt offentlig uppmärksamhet kring barns säkerhet i städer med ökande elsparkcykelanvändning. Skolans interna utredning om trakasserier pågår i samband med diskrimineringsombudsmannens sista deadline den 2 juni. Temperaturuppskytan i internationella mätstationerna visar icke i det 35 graders förhöjda klimatförändringarnas konsekvenser. Den närstående lokalarenas medje, Aftonbladets tipskanaler och myndighetsguider lockar uppdaterade lokala rapporter och internationell respons.

Read more »

Guillermo Molins tar tillfälligt över som tränare för Malmö FF efter Ramirez avskedEfter att klubbens styrelse sparkat Angel Miguel Ramirez har assisterande tränaren Guillermo Molins gått in som interimstränare. Molins beskriver en tung stämning i truppen men också ett energiboost efter dagens träningspass, och berättar om de kommande tre dagarnas intensiva förberedelser inför sista matchen i säsongen. Klubben söker fortfarande efter en permanent huvudtränare.

Read more »

Två kvinnor ärver hus i MalmöTvå kvinnor i Malmö ärver ett hus på Fuxgatan 25 i Malmö efter sin släkting. Priserna för hus i Malmö har ökat under senaste tolv månaderna.

Read more »

Mordutredning i Malmö efter mans död - två anhållnaEn man hittades död i en lägenhet i centrala Malmö. Polisen har inlett en mordutredning och två personer är anhållna. samtidigt rapporteras om en skolbrand i Kenya där cirka 15 flickor omkommit, en person fastklämd på bensinmack i Borås och rävsomhändelser i Krokek.

Read more »