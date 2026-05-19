Robin Thörn och Jens Olsson startar fond för 'sovereign wealth fund' fundering

Robin Thörn och Jens Olsson, som tidigare arbetat som Senior Strategist och Head of Risk i strategiteamet på Abu Dhabis statliga investeringsfond ADIA, grundade SilverDome Investment Partners och lanserade fonden SilverDome One. Tanken är att förvalta egna pengar på bästa sätt och uppnå en hög avkastning och samtidigt skydda mot stora förluster.

I dag driver Robin Thörn och Jens Olsson sin egen fond och rör sig hemtamt på internationella finansmarknader. Men de har inte alltid haft världen som arbetsfält.

Jens har sina rötter i en mindre ort utanför Helsingborg, medan Robin drömde om att bli veterinär under uppväxten på den sörmländska landsbygden. Efter studierna bar det av till stora finansbolag i New York, London och Hong Kong. Och till sist Abu Dhabi, där de blev kvar i många år. Robin var Senior Strategist och Jens var Head of Risk i strategiteamet på ADIA, en av världens största fonder.

Men när pandemin slog till 2020 och världen stängde ner bestämde de sig för att vända hem till Sverige och att starta något nytt. Tillsammans med Lars Rodert grundade de SilverDome Investment Partners och lanserade fonden SilverDome One.





