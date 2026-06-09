Robothundar förstärker mexikansk polis under VM

Robothundar, utrustade med AI, används av polisen i Monterrey för att söka efter farliga föremål eller sprängladdningar och analysera risker i realtid. De är utformade för att kunna ta sig in i trånga utrymmen med dålig sikt, har infraröda analysfunktioner och ansiktsigenkänning.

Robothundar stärker den mexikanska polisen under VM. Robothundar ska hjälpa mexikansk polis under VM Det kommer att vara rejält säkerhet spådrag under VM och inte minst i mexikanska Monterrey , där Sverige ställs mot Tunisien natten mot måndag.

Myndigheter har utlovat att säkerheten runt arenan kommer att vara garanterad. Och den lokala polisen använder sig av hundar för att fallet ska bli så. Utrustade med AI ska robothundarna söka efter farliga föremål eller sprängladdningar och enligt polisen, samtidigt analysera risker i realtid, som bråk mellan berusade supportrar. De lokala myndigheterna kallar hundarna ett viktigt tillskott när det gäller att garantera säkerheten under VM.

- De är utformade för att kunna ta sig in i trånga utrymmen med dålig sikt. De har infraröda analysfunktioner och ansiktsigenkänning, och hjälper oss som poliser att ta bättre beslut, säger Miguel Zepeda, chef på polisen i Monterrey. De kostar ungefär 145 000 dollar (runt 1,3 miljoner kronor), kan springa 25 kilometer i timmen, klarar fall på upp till en meter och fungerar i temperaturer på upp till 70 grader.

Mexiko är inte först med att använda robothundar, som styrs på liknande sätt som flygande drönare. I exempelvis USA har dem figurerat och kritiker har kallat dem för dyra och obehagliga. Vi kommer att garantera all säkerhet så att de som besöker oss, både från andra länder och härifrån, ska känna sig trygga och tillfreds, säger German Juarez Ochoa, chef för insatsstyrkan Monterrey





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