Robottaxiernas intåg i Sverige: Framsteg eller stadsplaneringens undergång?

En analys av riskerna med självkörande taxibilar i urbana miljöer och behovet av strikt reglering för att skydda kollektivtrafiken och stadsytan från techbolagens affärsmodeller.

Det är nu bara en tidsfråga innan de förarlösa taxibilarna, kända som robottaxis, börjar rulla på gatorna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt i många andra svenska tätorter.

Denna tekniska utveckling presenteras ofta som en glittrande vision av modernitet och effektivitet, men bakom fasaden döljer sig betydande risker för våra gemensamma stadsmiljöer. Det är av yttersta vikt att vi inte låter fascinationen för ny teknik överskugga det kritiska tänkandet. Om vi inte agerar nu riskerar vi att sälja ut våra städers offentliga rum till globala techbolags vinstdrivande affärsmodeller, vilket i förlängningen kan leda till att städerna blir mer svårnavigerade och mindre mänskliga.

Självkörande fordon har redan börjat göra sitt intåg i Europa. I Zagreb har man sett samarbeten mellan lokala aktörer och kinesiska jättar som Pony.ai och Uber, och i London har Waymo redan placerat ut ett betydande antal fordon. I föregångsstaden San Francisco ser vi redan resultatet av denna utveckling. Där domineras marknaden av giganter som Alphabet genom Waymo, Amazon via Zoox och naturligtvis Tesla.

Affärsmodellen är egentligen ganska enkel: genom att eliminera kostnaden för föraren, vilken vanligtvis utgör den största delen av priset, kan man erbjuda resor som är extremt konkurrenskraftiga. Detta hotar inte bara privatbilismen utan även kollektivtrafiken, eftersom priset på en robottaxiresa kan bli så lågt att det utmanar bussar och tåg. Men bekvämligheten för den enskilda individen kommer sannolikt med ett högt pris för samhället i stort.

Studier visar att om robottaxis införs utan strikta politiska styrmedel kan biltrafiken öka med mellan fem och sextio procent. Detta beror på flera faktorer. För det första ser vi en minskning av resor som görs till fots, med cykel eller via kollektivtrafik. För det andra uppstår fenomenet med tomtransporter, så kallade spöktransporter, där fordon cirkulerar utan passagerare i väntan på nästa uppdrag eller letar efter en laddstation.

En tom bil tar upp exakt lika mycket plats på vägen som en fullsatt bil, vilket innebär ett enormt ineffektivt utnyttjande av den dyrbara stadsytan. Dessutom uppstår det som kallas inducering, där grupper av människor som tidigare inte haft körkort nu börjar resa mer, vilket skapar nya trafikflöden som tidigare inte existerat. Erfarenheterna från San Francisco är varnande.

Jeffrey Tumlin, stadens tidigare kollektivtrafikdirektör, har påpekat att löftena om att robottaxis skulle fungera som ett komplement till kollektivtrafiken, genom att lösa resorna mellan hemmet och stationen, aldrig har uppfyllts. Istället såg man hur kollektivtrafiken tappade omkring tio procent av sina resenärer när kostnaderna för taxi sänktes drastiskt. Detta visar att privat vinst för techbolagen direkt kan leda till en kostnad för skattebetalarna i form av ökad trängsel och försämrad folkhälsa när rörelse i form av gång och cykling minskar.

Inför 2027 väntar ny EU-lagstiftning som kommer att öppna upp för typgodkännande av självkörande fordon över hela den europeiska marknaden. Det innebär att vi i Sverige snabbt måste ta fram nationella och lokala regler. Transportstyrelsen arbetar redan med att främja teknik som ökar säkerheten och minskar trafiken, vilket är en positiv väg att gå. Men för att tekniken verkligen ska bidra till hållbara städer måste vi ställa hårda krav.

Fordonen måste vara delade, vilket innebär att människor måste resa tillsammans snarare än i egna små bubblor. Vi föreslår därför tre konkreta åtgärder. Först måste vi säkerställa delat resande genom att ställa krav på att autonoma flottor samverkar med befintliga kollektivtrafiknät. För det andra måste vi införa styrmedel som minimerar tomkörning så att infrastrukturen används för transport och inte bara ockuperas av tomma maskiner.

Slutligen bör anonymiserad trafikdata från privata aktörer lagstiftas som en form av offentlig infrastruktur som städerna kan använda för att planera en smartare och mer effektiv stadsmiljö. Vi får inte låta viljan att framstå som moderna leda till att vi offrar våra städers framtid. Myndigheter på alla nivåer måste sätta transportsystemets helhet och medborgarnas behov framför techbolagens aktiekurser





