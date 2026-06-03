Robyn ställer in sommarkonserterna och flyttar till hösten

Robyn har ställt in sina tre sommarkonserter och flyttat till en stor spelning i höst. Hon skriver på Instagram att det var ett svårt beslut och att hon aldrig drivits av kommersiell framgång.

Robyn ställde in alla sina tre sommarkonserter för att i stället göra en stor spelning i höst . Detta beslut möttes av massiv kritik. Hon skriver på Instagram stories att det var ett svårt beslut att ställa in konserterna och bekräftar att grunden till beslutet var att biljettförsäljningen inte gick som hon och hennes team hade hoppats på.

Hon skulle ha spelat på Avicii arena den 16, 17 och 18 juli i Stockholm men kommer nu i stället att göra en stor spelning på 3arena den 17 oktober. Det känns viktigt att säga det inte finns några ekonomiska fördelar för mig som ligger till grund till det.

Tyvärr så är det en missbedömning av mig och mitt team i valet av tidpunkt för juli-spelningarna och jag är medveten om att beskedet kommer alldeles för sent och på bekostnad av er som inte kan komma på det nya datumet. Det känns bättre att flytta den till hösten när det kommer va möjligt att skapa den stämning som jag hoppas på, så otroligt många av er kommer att samlas och det kändes synd och lite sorgligt att göra det på tre olika datum i halvfyllda arenor.

Från fans som hade planerat sina semestrar och bokat dyra resor för att se Robyn i sommar, något Robyn nu ber om ursäkt för. Jag är uppriktigt ledsen och vill be om ursäkt till alla er som har bokat resor, tagit ledigt eller ordnat med annan logistik för att kunna komma till det ursprungliga datumet för min konsert i Stockholm.

Hon skriver också att hon aldrig drivits av kommersiell framgång eller att hon turnerar för att bräcka rekord, utan att det är stämningen och känsloläget i rummet dom hon är ute efter. Och jag vill hedra den och göra en så fin kväll som möjligt för spelningen i Stockholm. Trots det fattar jag verkligen om det inte gör nyheten mer lättsmält för dem av er som inte kan komma





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Robyn Sommarkonserter Höst Spelning Kritik

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