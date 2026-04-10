Rögle dominerar mot Växjö – imponerande 2-0 i semifinalen

Rögle fortsätter att imponera i slutspelet och har skaffat sig ett massivt övertag i SM-semifinalen mot Växjö efter två övertygande bortasegrar. Albin Sundsvik blev matchhjälte med ett hattrick. Matchen präglades av Rögles starka offensiv och Växjös svårigheter att stå emot. Nu väntar två hemmamatcher i Ängelholm.

VÄXJÖ . Rögle har verkligen hittat en otrolig form i slutspelet. De har nu ett massivt övertag i SM-semifinalen mot Växjö . Forwarden Leon Bristedt konstaterar: Det gäller att hitta vägar, det gjorde vi i kväll. Rögle s fullständiga kross av Växjö kan beskrivas som snudd på förnedring. Albin Sundsvik blev den stora matchhjälten för Rögle med ett oväntat hattrick. Det fjärde målet var märkligt då pucken studsade illa i plexiglaset bakom målet efter att Mattias Göransson dumpat den.

Målvakten Ludvig Persson skulle spela ut pucken, men lurades av studsen, vilket gav Albin Sundsvik öppet mål. Redan med mindre än tio minuter kvar av matchen lämnade stora delar av publiken arenan. Rögle har visat stor karaktär genom att vända underlägen, som i semifinalen mot Färjestad där de vände 0–3 i matcher. I den första semifinalmatchen vände de 0–3 i mål och följde upp det med en imponerande 6–0-seger, vilket ger totalt elva mål i rad mot Växjö. Nu har de vunnit de två inledande matcherna på bortaplan i bäst av sju matcher, vilket ger dem en solid grund inför de kommande hemmamatcherna. Rögles Albin Sundsvik stod för ett hattrick och visade prov på exceptionell spelkvalitet och avgörande prestationer. Resultatet är 2–0 i matcher, vilket betyder imponerande sex raka segrar i slutspelet. Under första perioden, med bara 48 sekunder kvar, lyckades Albin Sundsvik sätta pucken framför mål. Växjö förlorade tre forwards och Rögle kunde utnyttja detta genom en snabb spelvändning och komma tre mot två. Huvudcoachen för Rögle, Björn Hellkvist, förklarar: Vi gick bort oss i vår forecheck. De straffade oss skoningslöst, vilket vi inte har råd med. Det var riktigt bra hockey, kanske inte flashig, men det är jävlar inte mycket ytor att spela med. Albin Sundsvik styrde in sitt andra mål efter att Rögle vann duellerna och tryckte tillbaka Växjö i ett långt anfall. Josh Dickinson gjorde det tredje målet, efter en lång videogranskning på grund av misstänkt hög klubba. Efter 3–0 och tre mål på fyra skott byttes Adam Åhman ut i målet mot Ludvig Persson. Rögle körde fullständigt slut på Växjö, Filip Johansson gjorde 5–0 efter att ha följt med upp i anfallet och fått en fin passning av Daniel Zaar. Slutresultatet 6–0 sattes av Linus Sandin i powerplay. Nu väntar match tre och fyra i Ängelholm på söndag respektive tisdag. För att sätta perspektiv på segern sade en stjärnkock att han hellre vinner SM-guld än en Michelin-stjärna, vilket understryker betydelsen av slutspelet för laget och dess supportrar





Rögle Växjö SM-Semifinal Albin Sundsvik Slutspel

Processjurist till RosholmDell, Sharp Recruitment & Consultants, Stockholm, Malmö, Helsingborg, Växjö och KalmarVill du vara en del av en advokatbyrå där kvalitet, affärsfokus och laganda går hand i hand? Är du en processjurist som vill vinna, inte bara delta?Hos RosholmDell kliver du in i en affärsdriven advokatbyrå där laganda, vinnarinstinkt och entreprenörskap genomsyrar allt.

