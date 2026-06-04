Rögle har gjort klart med en ersättare för Paul LaDue

Rögle har valt att behålla stora delar av backsidan från förra säsongen, men är samtidigt på väg att bryta kontrakten med Lucas Ekeståhl Jonsson och Mattias Göransson. Dessutom är framtiden oviss för amerikanen Paul LaDue. Nu ser klubben ut att ha gjort klart med en ersättare för just LaDue. Clurman kommer närmast från spel i Montreal Canadiens farmarlag Laval Rocket, där han svarade för elva poäng på 60 matcher den gångna säsongen. Tidigare har han tillhört både Colorados och Pittsburghs organisationer, och under säsongen 2024/25 fick han även göra NHL-debut för Pittsburgh Penguins. Den högerfattade amerikanen beskrivs som en fysisk och defensivt skicklig back med ett bra förstapass, med en stark skridskoåkning, vilket gör honom till en användbar spelare i Med Clurman in i truppen, och man räknar bort Ekeståhl Jonsson och Mattias Göransson så sitter man med sju backar på avtal. Bortsett Nate Clurman finns Calvin de Haan, Filip Johansson, Calle Själin, Mark Friedman, samt två nyförvärv i Axel Kumlin och Ludvig Claesson på avtal.

Rögle har valt att behålla stora delar av backsidan från förra säsongen, men är samtidigt på väg att bryta kontrakten med både Lucas Ekeståhl Jonsson och Mattias Göransson .

Dessutom är framtiden oviss för amerikanen Paul LaDue. Nu ser klubben ut att ha gjort klart med en ersättare för just LaDue. Clurman kommer närmast från spel i Montreal Canadiens farmarlag Laval Rocket, där han svarade för elva poäng på 60 matcher den gångna säsongen. Tidigare har han tillhört både Colorados och Pittsburghs organisationer, och under säsongen 2024/25 fick han även göra NHL-debut för Pittsburgh Penguins.

Den högerfattade amerikanen beskrivs som en fysisk och defensivt skicklig back med ett bra förstapass, med en stark skridskoåkning, vilket gör honom till en användbar spelare i Med Clurman in i truppen, och man räknar bort Ekeståhl Jonsson och Mattias Göransson så sitter man med sju backar på avtal. Bortsett Nate Clurman finns Calvin de Haan, Filip Johansson, Calle Själin, Mark Friedman, samt två nyförvärv i Axel Kumlin och Ludvig Claesson på avtal





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