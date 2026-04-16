Rögle krossar Växjö och skräller sig till final – efter en serie präglad av dramatik och klasskillnad

Rögle Hockey vann den spännande semifinalserien mot Växjö Lakers efter fem intensiva matcher. Trots en stark vänskap mellan tränarna Björn Hellkvist och Dan Tangnes, var det Rögle som drog det längsta strået med en överlägsen målskillnad. Matchen som avgjorde serien visade på Rögles dominans och Växjös svårigheter att hantera deras aggressiva spel.

Rögle säkrade segern i semifinalserien mot Växjö med en övertygande målskillnad på 20-10 efter fem tuffa matcher. Matchen som avgjorde serien präglades av Rögle s kontrollerade firande bland sina supportrar, medan Växjö spelarna verkade nedslagna. De två huvudtränarna, Björn Hellkvist och Dan Tangnes, goda vänner sedan över 25 år, delade en lång kram mitt på isen. Senare, i Växjö s omklädningsrum, var stämningen dämpad.

Björn Hellkvist, trots att han undvek många frågor, erkände för Radiosporten att "slutresultatet är odiskutabelt". Dan Tangnes, gladare, försäkrade att han inte ville triumfera över sin vän. Han uttryckte förhoppningen att de båda kommer att känna stolthet när de ses i sommar över en kall öl och reflekterar över sin gemensamma resa i SM-semifinaler. Serien bjöd på dramatiska ögonblick. Ett sent kvitteringsförsök av Lucas Elvenes i en av matcherna dömdes bort efter videogranskning, vilket visade hur marginalerna denna gång gynnade Rögle. Dock var det tydligt att Växjö hade svårt att prestera i spel fem mot fem under de två sista matcherna, där de inte lyckades göra ett enda mål. Denna spelmässiga underlägsenhet ledde till att Rögle, som beskrevs som betydligt bättre, visade klasskillnad. Inför den avgörande matchen hade Växjö, under tränare Björn Hellkvist, signalerat en ambition om ökat puckinnehav. Denna plan lyckades dock inte genomföras, då Rögle tog en tidig 0-2-ledning. Rögle utmärkte sig genom sitt aggressiva forechecking och fysiska spel i försvarszonerna, där de vann närkamper och snabbt satte igång anfall. Växjös spelare verkade mer tröga i både tanke och handling, och hade svårt att hantera Rögles intensitet. Matchen påminde om tidigare semifinaler där Rögle bränt chanser, men nu lyckades de komma tillbaka och avgöra matchen. Fredrik Olofsson blev matchhjälte med sitt segermål i tredje perioden, och framträdde tillsammans med Felix Nilsson och Calvin de Haan som kvällens stora profiler. Rögles kollektiva styrka, där olika spelare ständigt kliver fram och axlar hjälterollen, har blivit deras signum under tränaren Dan Tangnes ledning. Trots att Dan Tangnes aldrig tidigare nått en SM-final, har flera spelare i truppen, som Christoffer Rifalk, Lucas Ekeståhl Jonsson, Dennis Everberg, Anton Bengtsson, Daniel Zaar och Leon Bristedt, erfarenhet av tidigare finalförluster med Rögle 2021 och nu även 2024. Även om Skellefteå anses vara favorit, finns det en svårdefinierad kvalitet i det nuvarande Röglelaget som ger dem en ny chans till ett lyckligt slut på säsongen





