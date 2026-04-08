Rögle vände och vann första semifinalen mot Växjö

Rögle vände ett 0-3-underläge och vann den första semifinalen mot Växjö med 5-3. Anton Bengtsson blev matchhjälte. Mark Friedman skadades och tvingades lämna isen.

Växjö kollapsade mot Rögle i den första semifinalen. Lucas Elvenes konstaterade i TV4 att prestationen inte höll måttet. Matchen bjöd på en dramatisk vändning där Rögle visade prov på stark karaktär och avgjorde i den tredje perioden. Anton Bengtsson blev matchhjälte när han klev in över blålinjen och skickade upp pucken i krysset. Bengtsson berättade för TV4 att han fick tid att agera och försökte skapa ett bra skottläge, vilket resulterade i ett avgörande mål.

Rögle visade en stark tro på sitt spel och sitt sätt att agera. Växjö inledde starkt och var effektiva i den andra perioden. Smålandsklubben ryckte ifrån till en 3–0 ledning med tre mål på fem skott. Men Rögle svarade med en imponerande vändning och kontrade med tre mål på fem skott, vilket utjämnade ställningen. Växjös tränare Björn Hellkvist beskrev den andra perioden som stormande och den tredje som mer tillknäppt. Han pekade på en liten miss i mittzonen som gav motståndarna utrymme att avgöra matchen, vilket tyvärr blev avgörande för Växjö. \Mark Friedman, som missade den sjätte matchen mot Färjestad på grund av en skada, var tillbaka i Rögles lag i semifinalen. Men hans återkomst fick en abrupt avslutning. I en duell vid sargen såg han ut att fastna med vänsterfoten i isen. Backen haltade direkt av banan och visade tydligt att något var fel, vilket väckte oro i Röglelägret. TV4:s expert Sanny Lindström kommenterade att situationen var oroväckande för Rögle. Matchen utvecklade sig till en nagelbitare och slutade med att Rögle vann med 5–3, vilket gav dem ledningen med 1–0 i semifinalserien. Rögles förmåga att komma tillbaka efter Växjös starka inledning visar på lagets styrka och mentalitet. Växjös tappade initiativ och oförmåga att hålla fast vid sin ledning blev avgörande för matchens utgång. \Matchen präglades av intensivt spel och höga känslor. De två lagen bjöd på en underhållande och spännande uppgörelse som visade på den höga nivån i årets slutspel. Rögle visade prov på både offensiv kraft och defensiv stabilitet, medan Växjö visade upp en bitvis imponerande offensiv, men brast i defensiven och förmågan att hålla emot när Rögle kom tillbaka. Bengtssons avgörande mål och Friedmans skada blev viktiga samtalsämnen efter matchen. Nu väntar nästa match i semifinalserien, där Växjö får en chans att revanschera sig och utjämna matchserien. Det är uppenbart att båda lagen är motiverade och vill ta sig vidare till finalen, vilket lovar en spännande fortsättning i slutspelet. Publiken fick bevittna en match som kommer att gå till historien, med en otrolig vändning och en matchhjälte som klev fram när det behövdes som mest. Rögles förmåga att utnyttja Växjös misstag blev nyckeln till segern. Växjö behöver analysera sina misstag och komma tillbaka starkare i nästa match för att ha en chans att nå finalen





