Brittiska Rolls-Royce har fått uppdraget att leverera tre reaktorer till Ringhals. Valet faller på en teknik som ännu inte finns i drift - men som enligt bolaget ska minska risken för kärnkraftens återkommande budgetsmällar.

Brittiska Rolls-Royce får uppdraget att leverera tre reaktorer till Ringhals . Valet faller på en teknik som ännu inte finns i drift - men som enligt bolaget ska minska risken för kärnkraft ens återkommande budgetsmällar .

Valet av teknik vägde bland annat kostnadsbilden och tidigare beställningar i Storbritannien och Tjeckien in i beslutet. Detta är en viktig fråga för kärnkraftsindustrin, som har historiskt sett haft problem med förseningar och kostnadsöverdrag. En av de mest kända exemplen på detta är brittiska Hinkley Point C, vars budget har ökat från omkring 18 till 49 miljarder pund. Det är därför viktigt att Rolls-Royce har valt en teknik som har potential att minska dessa problem.

Detta är en viktig fråga för Sverige, eftersom vi har en stor andel kärnkraft i vår energiproduktion. Om vi kan minska risken för budgetsmällar kan det leda till lägre elkostnader för hushållen och företagen. Detta är en viktig fråga för hela Sverige och det är därför viktigt att vi följer utvecklingen med Rolls-Royce och deras nya teknik





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