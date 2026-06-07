Roman Abramovitj, tidigare ägare av fotbollsklubben Chelsea, har varit medlare mellan Ukraina och Ryssland sedan krigens första veckor. Han har också varit involverad i att mäkla en förhandlingsrunda i Istanbul och säkrat avtalet för exporten av Ukrainas spannmål via Svarta havet. Trots att hans roll har blivit mindre framträdande sedan Ryssland började förhandla direkt med USA förra året, är han fortfarande involverad i fångutbyten och andra bilaterala samtal med Ukraina.

Volodymyr Zelenskyj i Roman Abramovitj till Kiev för att be honom vidarebefordra ett budskap till Vladimir Putin om att han är redo för ett toppmöte, Ukraina ansåg sig ha vind i seglen efter framgångar med att stoppa Ryssland s offensiv och tillfoga grannlandet stora förluster.

Trots detta fick Volodymyr Zelenskyj kalla handen. Under fredagen uppgav Vladimir Putin att han i maj träffat "en av representanterna för våra affärskretsar" efter dennes resa till Kiev, och att han då klargjort att han inte ser någon poäng med att träffa den ukrainske presidenten.

"Jag tror inte att något väsentligt kommer att hända förrän i slutet av sommaren", säger en källa nära presidenten, och tillägger att Washington fokuserar på Iran och att Moskva ännu inte insett att de inte kommer att kunna inta resten av Donbas i sommar. Roman Abramovitj är ett problem att Volodymyr Zelenskyj "tror att han kan lösa allt genom magin i sin personliga karisma vid ett ledarskapsmöte".

De menar att han beter sig som om det vore "kaptenens tävling" – ett inslag från humorshowen KVN som den ukrainske presidenten medverkade i innan han gav sig in i politiken.

"Det är inte alls något som Putin går igång på. Det fungerar inte riktigt på Trump heller, men Zelenskyj är helt fixerad vid det", uppger källan. Miljardären och fotbollsklubben Chelseas tidigare ägare har varit medlare mellan länderna sedan krigets första veckor 2022. involverad i att mäkla en förhandlingsrunda i Istanbul i mars 2022, även om samtalen kollapsade när Ukraina fick kännedom om påstådda krigsbrott av Rysslands ockupationsstyrkor.

Roman Abramovitj var också med och säkrade avtalet för exporten av Ukrainas spannmål via Svarta havet senare samma år. Även om hans roll har blivit mindre framträdande sedan Ryssland började förhandla direkt med USA förra året, är han fortfarande involverad i fångutbyten och andra bilaterala samtal med Ukraina.

"Han behövs eftersom han är den enda ryss de tolererar. Han kommer överens med alla", säger en källa till





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