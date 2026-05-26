Roman Badanin: Putin saknar ideologisk kompass, driver Ryssland med maffialiknande metoder

Roman Badanin, chefredaktör för Projekt, berättar om boken "Tsaren i egen hög person" skriven av två prisbelönta grävande journalister. Boken beskriver ett system där korruption blivit norm och där Putin saknar ideologisk kompass. Boken bygger bland annat på uppgifter som läckt från Putins inre krets.

"En korrumperad tjekist utan övertygelse – driven av ett begär efter rikedom. " Så beskrivs Vladimir Putin i en ny bok. "Tsaren i egen hög person" är skriven av två prisbelönta grävande journalister – Roman Badanin och Michail Rubin – som båda lever i exil i USA. Roman Badanin, grundare och chefredaktör för den oberoende sajten "Projekt", har i många år granskat maktmissbruk och korruption i den ryska statsapparaten.

Han har även varit chefredaktör för tv‑kanalen, som 2022 tvingades flytta till Lettland efter att ha stämplats som "utländsk agent". Medförfattaren Michail Rubin, tidigare Kremlkorrespondent, lever liksom Badanin i Kalifornien. I "Tsaren i egen hög person" beskriver de ett system där korruption blivit norm och där Putin, enligt Badanin, "saknar ideologisk kompass".

Boken skildrar hur president Putin, handplockad av Boris Jeltsin, styr landet med maffialiknande metoder, i ett slags "familjekrati" med obegränsade möjligheter att berika sig själv, sin familj och sina vänner. Boken bygger, enligt författarna, bland annat på uppgifter som läckt från Putins inre krets. Där finns också komprometterande uppgifter om presidentens privatliv. Putins förkärlek för lyx ställs mot den officiella bilden av en ledare som försvarar "traditionella värderingar" mot västerländsk dekadens.

Boken beskriver också hur den rysk‑ortodoxa kyrkan blivit ett politiskt instrument för Kreml. – Folket har rätt att veta allt detta om sin president, säger Badanin och berättar att många läsare tackat dem för att boken får dem att se hur allt hänger ihop, berättar han. Nya anklagelser har riktats mot mig, och FBI har varnat mig för att jag kan bli måltavla för de ryska säkerhetstjänsterna. Putin har i praktiken styrt Ryssland sedan 1999.

Badanin menar att presidentens innersta krets krymper, särskilt efter den fullskaliga invasionen av Ukraina för drygt fyra år sedan. Pressen ökar, säger han, och tiden arbetar inte för Putin. – Han för krig mot ett grannland men har också ställt till det för sitt eget – hans popularitet har sjunkit drastiskt, konstaterar Roman Badanin. Jag tror inte det – inte än.

Men om han känner sig "hotad på riktigt" kan han tvingas gå med på sluta kriga – för att rädda sig själv och sin position på "tronen", säger Badanin.





Kaupo Rosin: Putin kan tappa förhandlingshanden i Ukraina-kriget
Kaupo Rosin, chef för Estlands utrikesunderrättelsetjänst, menar att Vladimir Putin kan tappa förhandlingshanden i Ukraina-kriget inom "fyra till fem månader" på grund av Rysslands försvagning på fronten och hemma.

Putin rekryterar: Kriga och slipp skulderna
Nya rekryter kommer att kunna bli av med sina skulder, lovar Rysslands president Vladimir Putin i en ny insats för att locka fler att kriga i Ukraina.

Leif Holmstrands Diktsamling Spökar Den Svenska Lyrikens Mest Kända Rader
Leif Holmstrands nya diktsamling 'ÉTUDES AUSTRALES med inga solars prövning' spökar den svenska lyrikens mest kända rader, inklusive Karin Boyes bristande knopp, Gunnar Ekelöfs non serviam och Gustav Frödings köpta kärlek. Boken är originell och kombinerar mängder av rimmade dikter med på prosa återgivna drömmar.

RECENSION: Orkar du inte höra mer om eländet i den svenska skolan? Här är boken för dig
Antologin "Den spanande ugglan", med Jenny Maria Nilsson som redaktör, handlar om vinsterna med bildning och att sätta…

