Ronaldo hyllad som supergubbe av John Guidetti - jämförs med Zlatan

John Guidetti lyfter fram Cristiano Ronaldos positiva påverkan på lagkamrater och jämför honom med Zlatan Ibrahimovic. Han beskriver Ronaldo som en supergubbe som tar hand om yngre spelare, medan Lionel Messi enligt Guidetti inte var lika trevlig i sin ungdom. Diskussionen väcktes under en TV4:s sändning där också Jonas Olsson kommenterade Ronaldos excentriska personlighet som en styrka.

Han värmde upp med ett stort örhänge i sitt vänstra öra. Det har funnits målvakter som har varit äldre och startat och Kameruns legendar Roger Milla var 42 år när han som inhoppare spelade VM 1994.

John Guidetti har visserligen alltid tyckt att Lionel Messi är världens bästa fotbollsspelare, men han höll inte igen om vad han tycker om Ronaldo. - Allt jag har fått höra om Ronaldo från spelare som har spelat med honom är att han är en supergubbe. Han tar hand om alla yngre och ger bara kärlek. Messi har jag hört att han inte var så trevlig när han var yngre.

Men Ronaldo har alltid varit en supergubbe, säger han i TV4:s sändning. Diskussionen tog fart efter att Ronaldos ego hade tagits upp. Jonas Olsson jämförde med Zlatan Ibrahimovic. - Har du en sån kille i laget så vet du att han är excentrisk.

Det är i många fall hans styrka. Du kan inte ha det ena och ibland hoppas på det andra, säger han. Se VM med mer studiotid och mindre reklam med TV4 Play Sport - specialpris på Aftonbladet Plus och TV4 Play Spor





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo John Guidetti Lionel Messi Zlatan Ibrahimovic VM 2022 TV4 Fotboll Supergubbe Ego Excentrisk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zlatan Ibrahimovic avslöjar Carlo Ancelottis vrede: ”Hans mörka sidor”Brasilien fick nöja sig med oavgjort mot Marocko. Förbundskaptenen Carlo Ancelotti var inte nöjd. I Fox-studion berättade Zlatan Ibrahimovic vad det kan innebära. – Det var hans mörka sidor, säger han.

Read more »

Zlatan skapar kaos i amerikansk VM-tv - fångar många med sin överlägsenhetZlatan Ibrahimović har som expert för Fox Sports under VM i Qatar visat sig vara en mästarte underhållningsmaskin genom sina skarpa repliker och konfrontationer med kollegor som Alexi Lalas. Hans nuvarande landslagskollegor i Sverige har reagerat med både beundran och distans.

Read more »

Erling Haaland: Norge på VM - och jämförelsen med ZlatanEn analys av Erling Haalands roll för Norges VM-återkomst och jämförelsen med Zlatan Ibrahimović. Artikeln belyser Haalands målskyttskap och skillnader i spelarprofil, samt kulturell kontext för norsk fotboll.

Read more »

Jag ska jaga Zlatan nu, säger Leo BengtssonLeo Bengtsson lyfter fram Zlatan Ibrahimovic som en utmaning, efter att ha vunnit ligatiteln i Polen med Lech Poznan.

Read more »