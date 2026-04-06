Roop rustar för val i Norrtälje: Frågan 'Hur vill du ha det?' lever

Roslagens oberoende parti, Roop, siktar på återkomst i kommunfullmäktige. NT följde med på styrelsemöte där strategier för höstens val diskuterades och missnöjet med tidigare beslut ventilerades.

Roslagens oberoende parti, Roop , verkar ha fått ny energi inför höstens val. Trots att partiet åkte ur kommunfullmäktige efter förra valet, lever de vidare och siktar nu på en återkomst. NT fick följa med på ett styrelsemöte där missnöjet fortfarande är tydligt och frågan ”Hur vill du ha det?” återigen ställs. Mötet hölls i ABF:s lokaler i Norrtälje och präglades av engagemang och framåtblickar.

Närvarande var en kärna av både gamla trotjänare och nyrekryterade medlemmar, redo att ta sig an valkampanjen. Partiet diskuterade praktiska frågor som valsedelsbeställning och de ekonomiska aspekterna av kampanjen. Samtidigt betonades vikten av att lyfta ungdomars perspektiv och skapa en kommun där alla invånare, oavsett ålder och geografisk tillhörighet, känner sig inkluderade. \Under mötet diskuterades ingående de frågor som partiet prioriterar. Bland annat stod skola, bostäder och näringsliv i fokus. Det betonades även att kommunala förvaltningar bör utlokaliseras till orter som Hallstavik och Älmsta. Partiet vill även se en utbyggnad av fibernätet i skärgården och en mer restriktiv hållning till bygglov i handelsområden för mindre verksamheter. Diskussionen kring skolnedläggningar och ungdomars möjligheter präglade mötet. Flera av de närvarande delade en gemensam bakgrund i andra politiska partier och uttryckte en önskan om att agera mer direkt gentemot väljarna. Partiet har skapat en plattform för att driva sina frågor och få igång engagemang hos medlemmarna. Mötet speglade en tydlig strävan efter att kommunicera med väljarna och fokusera på konkreta förbättringar i kommunen. \Flera medlemmar uttryckte frustration över tidigare beslut som de ansåg gick emot invånarnas intressen. Partiet ser fram emot att återigen engagera sig i politiken och göra sin röst hörd. Under mötet reflekterade man över tidigare valnätter och utmaningar. Partiet vill skapa en plattform där invånarna kan komma med förslag och påverka. De ser fram emot att skapa en dialog med medborgarna och presentera sina förslag på hur kommunen kan utvecklas. Man diskuterade också vikten av att ha en fungerande organisation och att bygga en stark grund för framtiden. Partiet betonade också vikten av att vara en röst för de som inte alltid hörs. Målet är att fortsätta kämpa för sina kärnfrågor och skapa en bättre framtid för alla invånare i Roslagen





