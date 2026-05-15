"Rooster" med Steve Carell: En succépremiär på HBO

"Rooster" är den senaste serien skapad av Bill Lawrence, känd för "Scrubs". Serien har fått mycket uppmärksamhet efter sin premiär på HBO, med Steve Carell i huvudrollen. Första säsongen av "Rooster" är den mest sedda premiärsäsongen av en komediserie på HBO på mer än 15 år.

" Rooster " är " Scrubs "-skaparen Bill Lawrence sitt senaste projekt, med Steve Carell i huvudrollen. En kombination som visat sig vara lyckad. Carell spelar en framgångsrik författare vars böcker är storsäljare på flygplatser och bensinstationer.

Serien kretsar kring hans komplicerade relation med dottern, som undervisar på ett universitet. För att rädda hennes jobb efter en skandal börjar han undervisa där. Vilket verkar vara en bra grund för riktigt bra tv. Första säsongen av "Rooster" är nämligen den mest sedda premiärsäsongen av en komediserie på HBO på mer än 15 år, med i genomsnitt 6,5 miljoner tittare per avsnitt.

Det är bara två av kanalens komediserier som har bättre siffror.

"Hung" kom 2009 och innan dess måste vi gå ända tillbaka till 1998 års "Sex and the City". Siffrorna för de båda äldre serierna beräknades under en 90-dagarsperiod, och "Rooster" har fortfarande ett par veckor kvar för att nå samma gräns. Vilket förstås innebär att Steve Carell har möjlighet att bli tuppen i hönshuset. Första säsongen av "Rooster" består av 8 avsnitt, som alla finns tillgängliga för streaming på HBO Max





