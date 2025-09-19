Rory McIlroys före detta caddie anklagar Trump för golffusk

Andrew ”Chubby” Chandler, Rory McIlroys tidigare caddie, avslöjar Donald Trumps påstådda golffusk. Chandler hävdar att han hört Trump erkänna otrohet, fusk i affärer och på golfbanan. Han beskriver även hur Trump flyttar bollar och kommenterar den virala videon som visar en caddie fuska åt Trump. Detta är inte första gången Trump anklagas för fusk, vilket väcker frågor om hans beteende och respekt för sportens etik.

Den tidigare caddien åt världsstjärnan Rory McIlroy, Andrew ”Chubby” Chandler, kommer nu med anmärkningsvärda avslöjanden om Donald Trump s beteende på golfbanan. Chandler, som påstår sig ha spelat golf med den amerikanska presidenten vid tre tillfällen, berättar om Trumps uppenbara brist på fair play och hans benägenhet att fuska.

Enligt Chandler, började Trumps mun gå i gång snabbt och han ska ha sagt: Jag är otrogen mot kvinnor, jag fuskar när jag gör affärer – och det gör jag även på golfbanan. Detta uttalande, som Chandler påstår sig ha hört direkt från Trump själv, ger en oroande inblick i Trumps syn på etik och ärlighet, inte bara i hans personliga relationer utan också inom sportens ramar.\Chandler ska också ha bevittnat golfusket på nära håll. Han berättar om hur Trump systematiskt flyttar på sin egen boll för att få en fördel, och att han inte tvekade att göra detsamma med motståndarens boll. Chandler beskriver det som en utmaning att ens försöka förstå vad Trump håller på med. Han kommenterar även den virala videon från sommaren där en caddie tycks placera ut en boll åt Trump bredvid en bunker i Skottland. Chandler säger att han fann videon hysteriskt rolig, vilket tyder på att han inte är förvånad över dessa typer av beteenden. Dessa uttalanden från en person med insyn i Trumps golfspel, ger ytterligare bränsle till debatten om hans beteende, både på och utanför golfbanan, och ifrågasätter hans karaktär och etik.\Detta är inte första gången som Donald Trump anklagas för fusk inom golf. I samband med den virala videon i somras, rapporterades det om att skådespelaren Samuel L. Jackson tidigare under året hade hävdat att presidenten fuskat under en golfrunda de spelat tillsammans. När Jackson fick frågan om vem av dem som var en bättre golfare, kom svaret som fick Trump att förneka att de ens hade spelat tillsammans. Även skådespelaren Anthony Anderson har indirekt antytt att presidenten har en tendens att fuska på golfbanan. Anderson sa i programmet Late Night With Seth Meyers: Trump är en fantastisk golfare. Jag tänker inte säga att Trump fuskar. Hans caddie fuskar åt honom. Dessa uttalanden från kända personligheter, tillsammans med Chandlers senaste avslöjanden, målarmål en allt mer sammansatt bild av Trumps beteende på golfbanan och väcker frågor om hans respekt för reglerna och sportens anda. Denna uppmärksamhet understryker vikten av sportens etik och fair play och dess potentiella inflytande på bredare samhällsförhållanden, särskilt när det gäller en politisk ledare





Expressen / 🏆 19. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Donald Trump Golffusk Andrew Chandler Rory Mcilroy Golf

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Trump under kunglig bankett: Mitt livs största äraUSA:s president Donald Trump och landets första dam Melania Trump

Läs mer »

Trump om unika besöket på slottet: ”Privilegium”Höll tall under kungliga banketten.

Läs mer »

Trump betecknar Antifa som terrororganisationVill att de som finansierar rörelsen ska utredas grundligt.

Läs mer »

Jimmy Kimmels pratshow stoppas efter kommentar om Kirk”Goda nyheter för USA”, skriver USA:s president Donald Trump.

Läs mer »

Jimmy Kimmel Live stängs ner efter Trump hot: ”Jimmy är en sjuk dåre”Trumps man hotade med åtgärder. Några timmar senare stängde tv-kanalen ABC av sin pratshowstjärna Jimmy Kimmel. – Kimmel har NOLL talang, skriver Trump på Truth

Läs mer »

Kimmel kastas ut för att ingen vågar reta TrumpERIC ROSÉN Det blir allt farligare att skämta i USA

Läs mer »