Rosalías show förmedlar ett ovanligt budskap om sex

Saga Cavallin om Rosalías konsert i Antwerpen: Artisten visar att sensualitet kan finnas någon annanstans än i dagens hyperkommersiella sexuella ideal.

Från en ballerina i tåspetsskor till en ängel på ett himmelskt pyjamasparty. När Rosalía uppträdde i en utsåld arena i Antwerpen växlade hon sömlöst mellan teman och stilar.

DN:s Saga Cavallin var där och påmindes om vad andra kvinnliga popartister saknar. På måndagskvällen spelade Rosalía i Antwerpen. Det var min tredje Rosalíakonsert på lika många album, så jag har faktiskt fog för att säga att hon är världens bästa just nu levande liveartist. Spelningen var ett av de sista stoppen i Europa på ”Lux”-turnén, som därefter går vidare till USA och Sydamerika.

Albumet är det mest experimentella Rosalía gjort – sannolikt ett av de mer experimentella albumen släppt av en global popartist någonsin, men har ändå skänkt henne en helt ny nivå av kändisskap, ett andra genombrott. När jag såg henne under Motomamiturnén i Berlin 2022 var majoriteten av publiken spansktalande, nästan ingen sjöng med i texterna. I Antwerpens slutsålda arena AFAS Dome prövade åhörarna till och med att köra till ”Mio Cristo piange diamanti”, en aria på italienska.

Konserten var en tematisk spegling av hennes universellt hyllade, helt makalösa album, som inkorporerar både klassiska och andliga element. På turnén har Rosalía tagit med sig en symfoniorkester och i stället för en runway ut i publiken, som är vanligt på arenakonserter nuförtiden, hade scenen ett korsformat orkesterdike. Det vanliga konsertupplägget med pauser där det görs scen- eller klädbyten var här uppdelat som albumet, med fyra akter och ett intermezzo. Varje akt hade sin egen känsla och personlighet.

Allt började med att Rosalía packades upp ur en ask, som en balettdansös i en speldosa, komplett med tåspetsskor. Den första sviten följde samma ordning som ”Lux” inledning, med sina växlingar mellan hårdheten i Dougie F:s rap på ”Porcelana” och skörheten i ”Divinize”, som i liveversionen blandades upp med Didos ”Thank you”. Ett spel mellan skirt och kraftfullt som balettdansösen också förkroppsligar, där smärtan i kroppens förvridning ska översättas i lätthet.

Många klipp från turnéns tidigare konserter på sociala medier, framför allt från den första delen, visar Rosalías mest fysiskt utmanande prestation. Men det går inte att jämföra med liveupplevelsen, för den här kvinnan har en närvaro som ingen annan. Hon växlar sömlöst från djupt berörd, med glansiga ögon, till att bli ett kärl för något som tycks bortom henne själv, en mater dolorosa, till en attityd som en självsäker reggaetondiva, till glad och uppsluppen charm som är fullständigt avväpnande.

Hon har dessutom självdistans. För att inte göra spelningen med sin nästan imposanta perfektionism – vid ett tillfälle svingas en strob med rökmaskin över publiken, likt ett gigantiskt rökelsekar – till en alltför gravallvarlig affär framför Rosalía i akt tre Frankie Vallis ”Can’t take my eyes off you” inklippt i en tavelram. Efter det uppmanas publiken att posera som renässanskonst i en.

Ett annat stående inslag på turnén har varit ett biktbås av katolskt snitt, där artisten riffar med en inbjuden gäst på varsin sida om skärmväggen – i Antwerpen den belgiska skådespelerskan Jennifer Heylen. Rosalía visar att vi kan leta efter sensualitet någon helt annanstans. Den kan ligga i det sakrala, i tillbedjan av skönheten. Det är en erotik som vi i vår tid tycks ha glömt bort.

Som kvinnlig popartist ses du i dag i princip som sexualfientlig om du inte entusiastiskt anammar ett otroligt specifikt sexuellt ideal – ett ideal som är så allomfattande, opersonligt och hyperkommersiellt att det i sin tur är närmast avsexualiserat. Akt två inleds med ”Berghain”, där artisten gjort en egen, minimalistisk tolkning av burlesk, som inte skapar associationer till krogshow utan snarare till hur klubben sedan 1800-talet varit en plats för dyrkan av kollektiv extas.

I den sista akten har Rosalía och hennes dansare förvandlats till änglar på ett himmelskt pyjamasparty. I de sidenunderkläder som hon burit under sin vita, enkla klänning, med en kudde under armen och ett par lekfullt sjaviga vita vingar, klättrar hon uppför en trappa som leder mot en stigande sol, omgiven av böljande, vita tyger. Dramat får sitt klimax när Rosalía till den smäktande, dansanta ”Focu'ranni” faller bakåt, och allt blir svart. Upplevelsen kan egentligen sammanfattas med ett ord: religiös.

Det sägs ofta om vår samtid att den är helvetisk, men Rosalía är väl kanske det främsta beviset för att gud inte alldeles övergivit oss än





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

så behåller vi Rockson säsongen ut' - AllsvenskanGÖTEBORG. Rockson Yeboah gjorde ett spektakulärt mål i Göteborgsderby. Efteråt fick IFK Göteborgs Tobias Heintz leka sportchef och sätta en prislapp på 21-åringen. - Jag får säga 150 så behåller vi honom säsongen ut, säger Heintz.

Read more »

Kalena: Att leva med Karen-stämpeln i USAEtt kåseri av DN:s Karin Eriksson om Karen-stereotypen och olika identiteter i USA.

Read more »

Budkonsortium vill köpa CintBudkonsortiet TriCarbs Bidco lägger ett rekommenderat kontantbud på konsumentundersökningsbolaget Cint om 5,60 kronor per aktie.

Read more »

Narrowbody tar över långlinjerna – och pressar affärsmodellen i europeiskt flygFlygindustrin är på väg in i ett strukturskifte som inte bara handlar om nya flygplan, utan om narrowbody hur hela affären är uppbyggd.

Read more »

Pareto: För tidigt säga att faran är över för BetssonPareto Securities analytiker känner sig långt ifrån trygg med att det värsta är över för spelbolaget Betsson, vars gångna kvartalssiffror pressades av lägre intäkter inom B2B-segmentet.

Read more »

Synsam expanderar i Europa – krokar arm med HaalandOptikkedjan Synsam går in på sex nya marknader med sin e-handel. I samband med expansionen lanseras ett samarbete med fotbollsstjärnan Erling Haaland.

Read more »