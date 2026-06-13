Árru - en samisk musikal som berör på djupet

Elle Sofe Saras film Árru visas på Tribeca Film Festival och utforskar markrättigheter, familjehemligheter och samisk kultur genom dans och musik.

Tribeca Film Festival 2026 har bjudit på en rad starka filmer, men en som verkligen sticker ut är den samiska regissören Elle Sofe Sara s Árru.

Filmen, som kan beskrivas som en Same-musikal, premiärvisades på Berlins filmfestival i våras och har nu fortsatt till Tribeca, som avslutas till helgen. Árru är en norsk-svensk-finsk samproduktion och uppmärksammas i synnerhet för vikten av berättelser av och med ursprungsbefolkningen själva. Handlingen utspelar sig i en liten by i norra Skandinavien, där systrarna Maia och Áilin, tillsammans med sin bror Dánel, sköter sin renhjord. De jojkar, kör fyrhjulingar i den ljuvligt vackra fjällnaturen och lever i harmoni med sina traditioner.

Men idyllen hotas av ett gruvföretag som vill åt markrättigheterna där renarna betar. Gruvan skulle förstöra vildmarken och innebära slutet på deras försörjningsmöjligheter som renskötare. Maia har i hemlighet sökt rådgivning hos deras farbror Lemme, en karismatisk advokat som bosatt sig i Kanada och specialiserat sig på ursprungsbefolkningens markrättigheter. Hon har dock inte räknat med att Lemme dyker upp i egen hög person.

Inledningsvis verkar hans närvaro vara positiv; med Áilins hjälp startar han genast ett protestmöte för unga aktivister, skaffar sponsorer och hjälper syskonen att sätta upp en inhägnad för renarna. Men snart uppdagas gamla trauman. Syskonen är inte glada att se honom, särskilt inte Dánel. Och Maia vill absolut inte att Áilin spenderar tid ensam med Lemme, men hon kan inte riktigt förklara varför.

Filmen djupnar från ett vackert porträtt av samekultur med sång och dans till något helt annat. Árru har uppmärksammats för att den inte bara porträtterar medlemmar av ursprungsbefolkningen, utan för att den även skapats av dem. Regissören Elle Sofe Sara lyfter fram dilemmat som uppstår när en familj måste hålla ihop för att slå tillbaka mot yttre hot, samtidigt som priset för att sätta familjen först kan bli högt om oegentligheter begåtts.

Hon belyser detta elegant och berörande, och lämnar biobesökaren lite klokare och med fler insikter. Handlingen växer fram i ramen av dans, musik och sagolikt vacker natur. Sångerna och musiken fungerar som en helande kraft; orden förstärks och blir enklare att bearbeta och ta till sig. Man avbryter inte en sång, man lyssnar.

Det finns en anledning att berättelser förs vidare mellan generationerna i sånger, dikter och rytmiskt orerande. Árru hyllar ett stycke glömd kultur och visar på vikten av att bevara och sprida berättelser från urfolk. Filmen är inte bara underhållande utan också djupt tankeväckande, med starka skådespelarprestationer och en visuell estetik som fångar naturens råhet och skönhet. Temat om markrättigheter är aktuellt och väcker frågor om kolonialism, identitet och motstånd.

Samtidigt är det en personlig historia om syskonkärlek, svek och försoning. Árru är en film som stannar kvar länge efter att sluttexterna rullat, och som visar kraften i att låta ursprungsbefolkningens röster höras på deras egna villkor. Den samiska kulturen, med dess rika tradition av jojk, slöjd och muntligt berättande, får en värdig representation på den internationella filmfestivalen. Genom att kombinera traditionella element med moderna filmtekniker skapar Elle Sofe Sara en unik upplevelse som tilltalar både hjärta och hjärna.

Árru är mer än en film; det är en hyllning till ett folks överlevnad och styrka mitt i motgångar





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Samisk Film Árru Elle Sofe Sara Tribeca Film Festival Markrättigheter

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