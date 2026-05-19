Rubio deltar i Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg

USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer på fredag till Natoländerna s utrikesministermöte i Helsingborg, bekräftar det amerikanska utrikesdepartementet. Under sitt besök i Helsingborg ska Rubio bland annat träffa statsminister Ulf Kristersson (M) och Natos generalsekreterare Mark Rutte.

Det har tidigare varit oklart om Rubio ska delta på mötet. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) ville på måndagen inte ge besked i frågan. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför det riktiga Natotoppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts. Putin har landat i Kina.

Rysslands president Vladimir Putin har landat i Kina för möten med president Xi Jinping – mindre än en vecka efter USA:s Donald Trumps Pekingbesök. Putins flygplan tog mark i Peking strax efter klockan 23, lokal tid. Han välkomnades av Kinas utrikesminister Wang Yi, hedersvakt och flaggviftande ungdomar. För resan sade Putin i ett inspelat tal att relationen mellan Ryssland och Kina nått en ”aldrig tidigare skådad nivå”





