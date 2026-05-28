Rubio kritiserar brasilianska kriminella organisationer - Lula protesterar

USA:s utrikesminister Marco Rubio har kallat CV och PCC för två av de mest våldsamma kriminella organisationerna i Brasilien och påtalar deras gränsöverskridande inflytande. President Lula protesterar starkt. Samtidigt diskuteras fredsförhandlingar med Iran och WHO ser positivt på att ebola kan stoppas. Flera olyckor inträffade i Sverige och Schweiz.

USA :s utrikesminister Marco Rubio har starkt kritiserat två av Brasilien 's mest inflytelserika kriminella organisationer , Comando Vermelho (CV) och Primeiro Comando da Capital (PCC). Han beskriver dem som två av de mest våldsamma kriminella syndikaten i landet och understryker att deras inflytande och illegala nätverk sträcker sig långt bortom Brasilien s gränser, över hela Sydamerikaregionen och in i Förenta staterna.

Rubios uttalanden kom i samband med ett aktivt utrednings- och åtalsbeslut från amerikansk justitiedepartment som riktar sig mot ledande medlemmar i dessaorganisationer för deras rolle i narkotikahandel och annan organiserad brottslighet som har direkta konsekvenser för USA:s inre säkerhet. Reaktionen från Brasiliens regering var snabb och tydlig. President Luiz Inácio Lula da Silva har uttryckt sitt kraftiga motstånd mot amerikansk inblandning i interna angelägenheter och har varnat för att detta kan få allvarliga bilaterala konsekvenser mellan de två ländernas relationer.

Händelsen belyser den komplexa gränsöverskridande karaktären av modern organiserad brottslighet och de utmaningar som ställs när en nation pratar om sina suveränitetsintressen samtidigt som en annan stat prioriterar sin nationella säkerhet. Samtidigt har USA:s vicepresident JD Vance kommenterat de pågående vitryckande fredsförhandlingarna mellan USA och Iran. Enligt Vance har förhandlingarna inte lett till en bindande överenskommelse ännu, men båda parter är ange för att göra framsteg.

Tidigare claims från avis som Axios om att ett avtal var nära att slutas har ifrågasatts och senare tillbakavisats av iranska myndigheter. VP Vance poängterade att president Donald Trump har fastställt klara röda linjer, framför allt kravet på att Iran måste avsluta sitt anrikade uranprogram och för alltid avstå från att utveckla kärnvapen. I helt andra delar av världen har Världshälsoorganisationen (WHO) gett ett relativt lugnande budskap om ebola-utbrottet i östliga Kongo-Kinshasa..

Under en besök i det drabbade området förklarade WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus att utbrottet kan stoppas och att organisationen inte stödjer strikta reseförbud eftersom de bedöms ha begränsat effekt. Han påpekar vikten av lokalt engagemang och spårning för att bryta smittokedjan. Så hittills har tio bekräftada dödsfall och mer än två hundra misstänkta fall registrerats sedan utbrottet upptäcktes i maj. I Sverige har denna vecka varit präglad av flera olyckor och incidenter.

I Älvsjö i södra Stockholm brann en industribyggnad med kraftig rökutveckling. Räddningstjänst, ambulans och polis var på plats och luftade från stora rökpelare som kunde ses på långt håll. Inga person-skador rapporterades in. I Göteborg kördes en 75-årig kvinna över av en spårvagn på Aschebergsgatan och har förts till sjukhus med livshotande skador.

Spårvagnen stoppades för teknisk granskning och polisen har börjat förhöra vittnen, men påståendena om brott kan uteslutas inledningsvis. Även i Hofors inträffade en trafikolycka där en personbil krockade med en elsparkcykel, vilket ledde till att en 10-årig pojke fördes till sjukhus. I Schweiz, i staden Winterthur, blev tre män knivskurna vid en tågstation i en attack som utreds som ett terrorbrott. Gärningsmannen, en 31-årig man med schweiziskt och turkiskt medborgarskap, greps på plats.

En av de skadade är allvarligt skadad. Det har framkommit att mannen har tidigare kontakt med psykiatrisk vård. Slutligen har Utrikesdepartementet i Sverige lättat på sina reseavrådan för Thailand. områdena inom 20 kilometer av gränsen till Kambodja, inklusive populära turistöar som Koh Chang, Koh Kood och Koh Mak, har nu tagits bort från avrådansområdet. Detta beslut följer en översyn av säkerhetsläget i gränsområdena och ger svenska resenärer större frihet att completa dessa öar utan formella varningar från staten





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rubio Brasilien Kriminella Organisationer Lula USA Iran Fredsförhandlingar Ebola Kongo WHO Trafikolycka Göteborg Winterthur Terror Thailand Reseavrådan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Börsrekord i Sydkorea, USA-attack och Nasa-planerSydkoreanska Kospi stiger 5 procent till ny rekordnivå. USA:s militär attackerar en drogbåt i Stilla havet, en död. Nasa planerar permanent månbas efter 2030.

Read more »

USA och Israel till attack mot Iran - Hormuzsundet en knäckfrågaUSA och Israel har gått till attack mot Iran, vilket har resulterat i motattacker från Irans sida. Blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga för ett fredsavtal mellan USA och Iran. Israel har utökat sina markoperationer i södra Libanon och intar nu 'strategiska positioner'. USA:s utrikesminister Marco Rubio säger att Hormuzsundet måste vara öppet.

Read more »

USA inför nya sanktioner mot iransk sundmyndighet – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Uppgifter: USA och Iran har avtal – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »