Rugvista rapporterar stark tillväxt och satsar på AI för framtida expansion

Rugvista visar på ökad nettoomsättning och förbättrad bruttomarginal trots lägre rörelseresultat på grund av strategiska marknadsföringsinvesteringar och en satsning på AI.

Det svenska e-handelsbolaget Rugvista har nyligen presenterat sina finansiella resultat för perioden, vilket visar på en stabil och positiv utveckling trots vissa strategiska utmaningar gällande rörelsemarginalen.

Nettoomsättningen för bolaget har stigit med 7,6 procent och landat på 212 miljoner kronor, jämfört med tidigare 197 miljoner kronor. Särskilt anmärkningsvärt är den organiska tillväxten som uppgick till hela 12,5 procent, vilket tyder på en stark underliggande efterfrågan på bolagets produkter. Bruttoresultatet har också sett en uppgång och nått 138 miljoner kronor från tidigare 126 miljoner kronor, samtidigt som bruttomarginalen har förbättrats till 64,9 procent från tidigare 64,0 procent.

Denna förbättring i bruttomarginalen visar att bolaget lyckas optimera sin inköps- och prissättningsstrategi på ett effektivt sätt. När man analyserar rörelseresultatet ser man dock en nedgång från 27,2 miljoner kronor till 23,9 miljoner kronor, vilket innebär att rörelsemarginalen sjönk från 13,8 procent till 11,3 procent. Periodens totala resultat landade på 18,4 miljoner kronor mot tidigare 22,2 miljoner kronor. Enligt bolagets ledning beror den lägre rörelsemarginalen främst på ett medvetet beslut att öka investeringarna i marknadsföring.

Detta gjordes under en period då efterfrågan var god, vilket skapade ett gyllene tillfälle att stärka bolagets position på marknaden och locka till sig fler kunder. Effektiviteten i dessa investeringar är nu i fokus för att på sikt återställa och stärka marginalerna. Antalet order ökade med 6,5 procent till totalt 102,9 tusen stycken, och det genomsnittliga ordervärdet steg svagt med 0,4 procent till 2 874 kronor.

En av de mest framgångsrika delarna av verksamheten är outdoor-kategorin, som fortsätter att visa en stark utveckling. Detta har bidragit till en markant ökning av trafiken till bolagets webbutiker, där antalet besökare steg med hela 23,2 procent till totalt 14,1 miljoner besök. För att möta framtidens utmaningar inom e-handeln och den digitala marknadsföringen satsar Rugvista nu stort på AI-drivna lösningar.

Fokus ligger särskilt på att implementera avancerade sökfunktioner och marknadsföringsverktyg baserade på artificiell intelligens, vilket förväntas förbättra användarupplevelsen och öka konverteringsgraden i takt med att det digitala landskapet förändras i snabb takt. Sammanfattningsvis uttrycker bolagsledningen en stor tillfredsställelse över att kunna leverera fortsatt tillväxt och stärka bruttomarginalen. Man går in i det kommande året med en mycket stark finansiell position och en tydlig strategi för att förbättra effektiviteten i marknadsföringsutgifterna.

Målet är att successivt stärka rörelsemarginalen samtidigt som man fortsätter att bygga och anpassa Rugvista för en digital framtid. Ledningen vill rikta ett tack till medarbetare, kunder och aktieägare för deras fortsatta förtroende. Med en stark start på året och en tydlig riktning mot tillväxt kombinerat med finansiell disciplin känner sig bolaget väl rustat för resten av 2026





