Runt ‘flyttning’ av brottsoffer: Socialtjänstminister och justitieminister kommenterar kritiken

Gunnar Strömmer (M) uttalar sig om behovet av bättre stöd åt brottsoffer i videon.

Gunnar Strömmer (M): ’Brottsoffer ska inte behöva flytta’. I videon svarar också socialtjänst minister Camilla Waltersson Grönvall (M) på kritiken. idag 05:30 Var du bor spelar roll för vilket stöd du kan få om du utsätts för brott.

Bristande stöd kan få stora konsekvenser. För mamman ’Zusanne’ ledde upplevelsen av brister till att hon flydde landet med sin brottsutsatta son. Minderåriga som utsätts för brott kan i dag få stöd genom flera olika aktörer – men alla nås inte av hjälpen. Mamman ’Zusanne’ valde att fly utomlands i brist på upplevda skyddsåtgärder, efter att hennes 12-årige son rånats.

Kommunernas socialtjänst är ytterst ansvariga för stödet till unga brottsoffer. Hur stödet utformas är upp till kommunerna själva. Särskilda stödcentrum för brottsutsatta – en specialiserad verksamhet som kompletterar socialtjänst, skola och andra stödinsatser. I dag är bara 42 av 290 kommuner anslutna till en sådan.

Samtidigt har polisen slutat dela med sig av kontaktuppgifter till brottsoffer under 15 år till vissa stödorganisationer, med hänvisning till att det behövs samtycke från vårdnadshavare. Enligt Brottsofferjouren har det blivit svårare att få kontakt med barnen efter ändringen. – Effekten blir att många av dessa barn inte får något stöd alls. Det strider mot barnkonventionen och jag tycker det är jätteallvarligt, säger Monica Ekström, ordförande för Brottsofferjouren.

I den nya socialtjänstlagen, som infördes 2025, har kraven på kommuner att erbjuda stöd till brottsoffer skärpts. Enligt den ansvarig ministern sker en rad förbättringar på området.

“Tidigt förebyggande stöd är en viktig del i den nya socialtjänstlagen. Vi ser också till att brottsoffer inte längre behöver driva in sina egna skadestånd från gärningsmannen, utan staten tar över det ansvaret, säger Camilla Waltersson Grönvall (M), socialtjänstminister. I videon: Höjer justitieminister Gunnar Strömmer (M) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) kommentera Zusannes fall. Bedömer brottsoffer utsatthet och skyddsbehov, och stöttar socialtjänsten i sin bedömning av skyddsbehov.

Kan erbjuda personskydd och omlokalisering främst till vuxna. Ska ge skydd och stöd när ett barn riskerar att fara illa. Kan erbjuda brottsoffer skyddat boende eller stödinsatser där familjen bor kvar hemma. Kan i vissa fall erbjuda skyddat boende till brottsutsatta barn och kvinnor som är utsatta för hot eller våld.

Erbjuder samtalsstöd och praktiskt stöd under rättsprocessen, men erbjuder inte skyddat boende eller annat säkerhetsskydd. Erbjuder samtalsstöd och stöd under rättsprocessen med särskild inriktning på unga brottsoffer, vittnen och anhöriga. Erbjuder inte skyddat boende eller annat säkerhetsskydd





