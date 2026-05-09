The President of Russia, Vladimir Putin, commemorated the Victory Day celebration, recalling the Soviet Union's role in the World War II. Shortly after the event, the traditional march passed, and the year's subdued version ended. However, the military parade was significantly smaller than usual due to the current operational situation. Despite the reduced scale, the event took place without tanks, drones, and other heavy military equipment. President Trump and the US made diplomatic efforts to mediate between Ukraine and Russia, with a three-day ceasefire agreed upon. The military clashes and subsequent casualties in the region are yet to be resolved.

Öppna bild i helskärmsin traditionella parad på Röda torget i Moskva för att högtidlighålla segern i andra världskriget. Och mindre än en timme senare var årets nedtonade version över.

President Putins korta tal fokuserade på Sovjetunionens insatser i andra världskriget. Han berörde också Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina, om än i mindre utsträckning. De försvarar sig emot en aggressiv kraft som stöds av hela Nato-blocket, hävdade Putin, syftande på Ukraina. Utan tunga vapen Enligt Tass deltar fler än 1 000 ryska soldater i paraden.

Men årets parad är som väntat betydligt mindre än vanligt. För första gången på många år hölls den utan stridsvagnar, robotar eller andra tunga vapensystem. Det ryska försvarsdepartementet har förklarat det med \"den nuvarande operativa situationen\". Ukrainas Volodymyr Zelenskyj tackade i ett inlägg på plattformen X Trump och USA för den diplomatiska insatsen.

I inlägget skriver Zelenskyj också att en överenskommelse nåtts om att utväxla krigsfångar. Han konstaterar också att det nu inte finns några planer på ukrainska attacker som skulle kunna påverka firandet i den ryska huvustaden. Röda torget är mindre viktigt för oss än livet för ukrainska fångar som kan föras hem, skriver han på X. Men på lördagsmorgonen, på första dagen av den utlovade vapenvilan, rapporterar Ukrainas luftförsvar om nya ryska anfall under kvällen eller natten.

I Tjernihiv-regionen dödades två civilpersoner på fredagskvällen, uppger Ukrainas nationella räddningstjänst på plattformen Telegram. Under fredagskvällen hävdade Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin att flera ukrainska drönare, på väg mot den ryska huvudstaden, skjutits ned. Parallellt uppger guvernören i den ukrainska Dnipropetrovskregionen, Oleksandr Ganzja, på lördagsmorgonen att ytterligare två personer dödats i ryska attacker. Det är oklart från exakt vilket klockslag som vapenvilan mellan de båda länderna ska ha trätt i kraft.





