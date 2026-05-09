Russia's Victory Day Parade Muted by Mobile Network Failures

The annual military parade in Moscow, organized to commemorate the 75th anniversary of the Soviet victory in World War II, was underway. However, cell phone network failures were reported during the Russian President Vladimir Putin's brief speech, overshadowing the naval display with warships and parading soldiers.

Militärparaden i Moskva under det ryska firandet av segerdagen har inletts. Samtidigt som Vladimir Putin höll ett kort tal rapporterades att mobilnäten släckts i den ryska huvudstaden.

Förutom ryska krigsveteraner från andra världskriget sitter intill Putin på läktaren även soldater som deltagit i Rysslands pågående anfallskrig i Ukraina, enligt statliga Tass. - De försvarar sig emot en aggressiv kraft som stöds av hela Nato-blocket, hävdade Putin i sitt tal, syftande på Ukraina. Enligt Tass deltar fler än 1 000 ryska soldater i paraden. Men årets parad är som väntat betydligt mindre än vanligt.

För första gången på många år hölls den utan stridsvagnar, robotar eller andra tunga vapensystem. (TT





Rysslands storskalig invasion av Ukraina fortsätter - vapenvila planeras från den 9-11 majThe large-scale Russian invasion of Ukraine has been ongoing since February 24, 2022, when Russian troops invaded Ukraine from several fronts. Ukraine and Russia have agreed on a ceasefire between May 9 and 11. A Russian attack campaign in winter has taken a toll on the Ukrainian defense. There is a shortage of air-to-air missiles, according to Reuters based on reports from the Ukrainian Air Force. The country is highly dependent on foreign air defense systems, and the crisis in Iran has strained the supply.

