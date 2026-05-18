Russian attack on Ukrainian cities, drone crash in Lithuania, and casualties in Moscow region

The news text discusses a Russian attack on Ukrainian cities of Odessa and Dnipro with drones and missiles, a suspected Ukrainian military drone crash in Lithuania, and casualties in the Moscow region.

Ryssland attackerade under natten de ukrainska städerna Odessa och Dnipro med drönare och missiler, uppger ukrainska tjänstemän. Det rapporterar Reuters. I Odessa träffades bland annat bostadshus, en skola och en förskola, vilket resulterade i att två personer, däribland en 11-årig pojke, skadades.

I Dnipro skadades nio personer, inklusive en 10-årig pojke, enligt ukrainska myndigheter. En misstänkt ukrainsk militärdrönare har hittats kraschad i Litauen under söndagen, meddelar landets krishanteringscenter enligt Reuters. Drönaren hittades 55 kilometer ifrån gränsen till Belarus och var inte laddad med sprängämnen, enligt krishanteringscentret. Kiev har ännu inte kommenterat händelsen.

Flera ukrainska drönare har sedan mars av misstag flugit in i luftrummet över Lettland, Litauen och Estland. Kiev har uppgett att de vilsekomna drönarna har påverkats av ryska störningar. Kremls talesperson Dmitrij Peskov öppnar på söndagen för att Ryssland och Europa kan inleda en dialog kring kriget i Ukraina, rapporterar Europeiska ledare, däribland Estlands president, har under de senaste veckorna sagt att Europa behöver förbereda sig för hur man ska hantera Rysslandfrågan i framtiden.

En indisk medborgare har dött och tre har skadats i Ukrainas omfattade attack mot Moskvaregionen som ägde rum natten mellan lördag och söndag. Det skriver den indiska ambassaden i Moskva på X. Ukrainas säkerhetstjänst SBU uppger att ukrainska militären under söndagen träffat ett oljeraffinaderi och två olje­pumpstationer i Moskva­-regionen i Ryssland. President Volodymyr Zelenskyj sade tidigare under söndagen att Ukrainas attacker är ”helt berättigade”





