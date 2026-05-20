Russian Attacks on Ukraine and NATO Tensions

The news text covers various aspects of the ongoing conflict between Russia and Ukraine, including the visit of Donald Trump's special envoy Steve Witkoff to Russia, Russian attacks on Ukrainian cities, and NATO tensions.

Donald Trumps särskilda sändebud Steve Witkoff kommer snart att resa till Ryssland för ett besök. Det uppger Kreml enligt Reuters. Ryssland har genomfört ytterligare en luftattack mot staden Dnipro vid floden Dnipr.

Fem personer skadades och en brand utbröt, skriver ukrainskagenomförde Ryssland en annan attack mot Dnipro. Bland annat besköts ett 24-våningshus, med minst 18 skadade som följd, inklusive två barn. Bruce, som också är biträdande representant för USA vid FN, säger att USA kommer att hålla sina Nato-förpliktelser och att FN ‘inte är en plats för hot mot andra medlemmar’. Rysslands FN-ambassadör hävdar att Ukraina planerar att avfyra drönare från Lettland och andra baltiska länder framöver.

Samtidigt varnar de för att ett Nato-medlemskap då inte skulle ‘skydda mot rysk vedergällning’, rapporterar Reuters. En drönare har skjutits ner i Estland, uppger landets försvarsminister Hanno Pevkur på tisdagen. Pevkur uppger att drönaren troligen var från Ukraina och riktad mot ryska mål. Ryska drönare har under natten mot tisdag attackerat flera gasinfrastrukturanläggningar i Tjernihiv-regionen i norra Ukraina, uppger det statliga oljebolaget Naftogaz.

Enligt bolagets vd Serhiy Koretskyj har angreppen orsakat skador på kritisk infrastruktur. Det är tredje dagen i rad som sådana attacker genomförs, enligt Naftogaz. President Volodymyr Zelenskyjs förre stabschef Andrij Jermak häktades tidigare i maj. Nu har han släppts mot borgen – som sattes till ungefär 30 miljoner kronor, rapporterar.

Jag har inte flytt någonstans, och jag planerar inte att göra det heller. Jag stannar i Ukraina och kommer att fortsätta göra det jag har gjort hela tiden – arbeta för mitt land, hjälpa militären, fångar och behövande, sade Jermak vid frisläppandet. Jermak misstänks tillsammans med flera andra personer ha tvättat motsvarande cirka 96 miljoner kronor genom ett luxuöst byggprojekt, enligt ett uttalande från antikorruptionsåklagarmyndigheten Sapo. Två fartyg i Svarta Havet har träffats av ryska drönare, rapporterar Reuters.

Fartygen var på väg mot en hamn i Odessaregionen, ett under Guinea-Bissaus flagg och ett kinesiskt lastfartyg under Marshallöarnas flagg. Ukrainska myndigheter uppger att attackerna inträffade tidigt på måndagen. Enligt källor till Reuters fanns ingen last ombord det kinesiska fartyget. Fartyget ska inte ha fått några allvarliga skador, inga personer skadades och branden som orsakades av attacken släcktes av besättningen, enligt källan.

Nattens attacker i Ukraina riktades främst mot landets södra delar och städerna Dnipro och Odessa, där ett flyglarm gick vid halv ett-tiden. Det följdes av flera. I centrala staden hörde också DN:s utsända skarpa, upprepade ljud av explosioner och luftvärn. Tre bostadshus, en gymnasieskola och en förskola förstördes eller skadades i anfallet.

Bland de skadade fanns en elvaårig pojke. Rysslands attacker riktades också mot hamnområdet, en strategisk plats och vanlig måltavla. En person i Chersonregionen har dödats i nattens attacker, uppger guvernören Oleksandr Prokudin på Telegram. Ryssland attackerade under natten de ukrainska städerna Odessa och Dnipro med drönare och missiler, uppger ukrainska tjänstemän.

Det rapporterar Reuters. I Odessa träffades bland annat bostadshus, en skola och en förskola, vilket resulterade i att två personer, däribland en 11-årig pojke, skadades. I Dnipro skadades nio personer, inklusive en 10-årig pojke, enligt ukrainska myndigheter. En misstänkt ukrainsk militärdrönare har hittats kraschad i Litauen under söndagen, meddelar landets krishanteringscenter enligt Reuters.

Drönaren hittades 55 kilometer ifrån gränsen till Belarus och var inte laddad med sprängämnen, enligt krishanteringscentret. Kiev har ännu inte kommenterat händelsen. Flera ukrainska drönare har sedan mars av misstag flugit in i luftrummet över Lettland, Litauen och Estland. Kiev har uppgett att de vilsekomna drönarna har påverkats av ryska störningar.

Kremls talesperson Dmitrij Peskov öppnar på söndagen för att Ryssland och Europa kan inleda en dialog kring kriget i Ukraina, rapporterar Europeiska ledare, däribland Estlands president, har under de senaste veckorna sagt att Europa behöver förbereda sig för hur man ska hantera Rysslandfrågan i framtiden. – Insikten om att de någon gång kommer att behöva tala med ryssarna är bra. Den ryska sidan kommer att vara redo för detta, säger Peskov





