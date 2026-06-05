Russian Invasion of Ukraine and Developments

This news text covers the ongoing Russian invasion of Ukraine, the open letter from Ukrainian President Volodymyr Zelenskyj to Russian President Vladimir Putin, the refusal of Putin to meet with Zelenskyj, the Gripen deal between Sweden and Ukraine, the exchange of 185 prisoners between Ukraine and Russia, the deaths of three people in Ukraine, the attack on a woman and 16 others in Zaporizjzha, the death of a 75-year-old man in Cherson, the planned delivery of Tomahawk missiles to Ukraine, the support bill passed by the US House of Representatives, the attack on an oil terminal in Saint Petersburg, and the strengthening of Russia's air defense.

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Putin kommenterar det öppna brevet från Zelenskyj i samband med det årliga ekonomiska forum som äger rum i Sankt Petersburg.

Rysslands president Vladimir Putin avvisar sin ukrainske motsvarighet Volodymyr Zelenskyjs inbjudan till ett möte. Under torsdagen publicerade Zelenskyj ett öppet brev där han uppmanade till ett slut på kriget i Ukraina och föreslår direkta förhandlingar mellan ledarna.

"Brevet innehåller några ganska oförskämda formuleringar", säger Putin i samband med det årliga ekonomiska forum som äger rum i Sankt Petersburg. Ukraina beskriver den nyligen annonserade Gripenaffären med Sverige som ett "enormt steg för ukrainskt luftförsvar". Det är verkligen en enorm fördel som vi väntar oss inom en snar framtid, säger Pavlo Palisa, överste och biträdande chef för Ukrainas presidentkontor i en intervju med SVT. Ukraina och Ryssland uppges ha utbytt 185 krigsfångar vardera.

Tre personer har dödats i Ukraina under natten efter ryska attacker. I Zaporizjzja dödades en kvinna och 16 skadades, skriver Ukrainas statliga räddningstjänst på Telegram. Även i Cherson har en dött till följd av en drönarattack. USA: Representanthuset röstar ja till Ukrainastöd.

Förslaget innebär drygt en miljard dollar, motsvarande nio miljarder kronor, i säkerhets- och återuppbyggnadsstöd till Ukraina. Det gör också ytterligare åtta miljarder dollar tillgängliga för Ukrainas försvar genom lån. Representanthuset i USA har röstat igenom ett lagförslag om att ge ytterligare stöd till Ukraina och införa nya sanktioner mot Ryssland. Ukraina har under året sagt sig ha trappat upp sina så kallade medelräckviddiga attacker mot de ockuperade områdena med målet att skada för ryssarna viktig logistik.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har skrivit ett öppet brev till Rysslands president Vladimir Putin där han uppmanar till ett slut på kriget i Ukraina och föreslår direkta förhandlingar mellan ledarna. I brevet uppmanar han Putin att avsluta kriget och föreslår möte på neutral plats med möjliga internationella medlare som USA och europeiska länder. Ukraina säger sig vara redo för vapenvila under förhandlingar. Kreml uppger under torsdagskvällen att man sett brevet.

Enligt ryska Tass säger pressekreteraren Dmitrij Peskov att "om Zelenskyj vill träffa Putin, kan han komma till Moskva". Ryssland måste stärka sitt luftförsvar, säger president Vladimir Putin under torsdagen. Uttalandet kommer dagen efter att ukrainska drönare attackerat en oljeterminal i Sankt Petersburg under onsdagen. Putin uttalade sig i samband med ett möte med utländska journalister under Sankt Petersburg International Economic Forum (SPIEF).

– Vi måste förbättra det. Ja, vi måste stärka det. Och det kommer vi att göra, säger den ryska ledaren om landets luftförsvar. Enligt Putin överväger Ryssland även att utvidga användningen av sin hypersoniska Oreshnik-missil i attacker mot Ukraina, och säger att vapnet ännu inte hade använts i "ordets fulla bemärkelse"





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