Russian Invasion of Ukraine: Latest Developments and Impact on Russia's Economy

This news text provides an overview of the ongoing Russian invasion of Ukraine, including the tactics used by the Russian military, the regions claimed by Russia, and the impact on Russia's economy. It also mentions the investigation into the alleged corruption of Andrij Jermak, the former chief of staff to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. De beskriver operationen som en med flera olika vapenslag kombinerad attack som redan inletts med stora mänger drönare för att överbelasta det ukrainska luftförsvaret.

Enligt underrättelsetjänsten planerar ryssarna att följa upp med robotangrepp mot energianläggningar, regeringsbyggnader och försvarsindustriella mål belägna nära stora städer. En vapenvila och ett återupptagande av fredsprocessen kan endast komma efter att Ukraina lämnat regionerna Donetsk och Luhansk, säger Dmitrij Peskov, Kremls talesperson, enligt ryska Interfax. Ryssland har länge krävt att Ukraina överger Donetskregionen, ett område med flera viktiga orter som man efter mer än fyra års krig inte lyckats ockupera i sin helhet. Ukraina har motsatt sig kravet.

Man har öppnat för en frysning av frontlinjen och sagt sig villig att samtala om fred utifrån kontaktlinjen. Ryska befälhavare ska ha övertygat president Vladimir Putin om att man kan ta hela Donetskregionen redan till hösten, uppger två Kremlkällor med insyn försenast i december. Ukraina, som ännu håller ungefär 20 procent av regionen, kontrollerar de fyra större orterna Kostiantynivka, Druzjkivka, Kramatorsk och Slovjansk som tillsammans kallas för Ukrainas ”fästningsbälte”.

Ryssland har utöver Krim gjort anspråk på regionerna Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzja, men ockuperar endast Luhansk i sin helhet. Sedan årsskiftet har den ryska militären tagit ungefär 702 kvadratkilometer ukrainsk mark, ett område nästan lika stort som Tranemo kommun i Västra Götaland. Läget vid fronten i Ukraina den 12 maj, enligt den ukrainska analysgruppen Deepstate. Rött är ryska ockuperade områden, grönt är mark som återtagits av Ukraina.

Ryssarna trycker på längs med fronten och fokuserar fortsatt sina största ansträngningar nära Pokrovsk och Kostiantynivka i Donetskregionen. Trots ihållande attacker tappade man i april för första gången sedan Ukrainas intåg i Kursk mer mark än vad man tog. Den ryska infiltrationstaktiken används fortfarande. Kriget i Ukraina har satt sina spår i den ryska statskassan, Rysslands regering skriver ner den förväntade tillväxten från 1,3 procent till 0,4 procent i år trots de höga energipriserna.

Andrij Jermak, president Zelenskyjs tidigare stabschef, misstänks för penningtvätt i en stor korruptionshärva. Åklagaren yrkar på att han häktas och rätten väntas fatta ett beslut under onsdagen. President Zelenskyj har inte kommenterat utvecklingen med motiveringen att det är för tidigt att uttala sig om den pågående processen, enligt hans stab





