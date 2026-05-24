Russian Invasion of Ukraine: Ongoing Conflict, Attacks, and Developments

The text provides an overview of the ongoing Russian invasion of Ukraine, including the timeline, the scale of the attacks, and the accusations made by both sides. It also mentions the developments in the conflict, such as the use of drones and the reactions of various leaders.
Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland har genomfört omfattande drönar- och robotattacker mot flera platser i Ukraina, bland annat mot Kiev.
Attacker har även riktats mot Odessa-och Charkiv-regionen, med flera skadade personer som följd. Det ryska anfallet kommer dygnet efter det att president Vladimir Putin sagt att Ryssland kommer att hämnas den påstådda attacken mot studentbostäder i den ockuperade Luhanskregionen. Under sammanträdet med säkerhetsrådet anklagar Rysslands FN-ambassadör, Vassily Nebenzia, Ukraina för att ha begått krigsbrott i samband med attacken.
Ukraina menar att man inte attackerat civil infrastruktur utan att attacken var riktad mot en rysk militärenhets högkvarter och hävdar att informationen som sprids i ryska medier är manipulerad. Enligt ukrainska underrättelser förbereder Ryssland en attack mot Ukraina med ballistiska robotar av modellen Oreshnik. Varningen om attacken kommer dagen efter att president Putin beordrat armén att förbereda alternativ för vedergällningsattacker mot Ukraina för en attack mot det ryskockuperade området Luhansk.
Det ukrainska luftförsvaret rapporterade strax efter klockan 21, lokal tid, att Ryssland inlett en drönarattack. Volodymyr Zelenskyj motsätter sig Tysklands förslag om ett tillfälligt partiellt EU-medlemskap, rapporterar Reuters som tagit del av ett brev från den ukrainske presidenten. Zelenskyj menar att något sådant, trots eventuella fördelar, vore ”orättvist” då det inte skulle ge Ukraina rösträtt. Han trycker på, likt han gjort flera gånger tidigare, för ett fullvärdigt medlemskap.
Tysklands Friedrich Merz föreslog i dagarna att Ukraina skulle få lov att delta i EU:s möten som ett steg mot ett fullvärdigt medlemskap. Landet skulle även omfattas av unionens försvarsklausul samt vara berättigat till vissa medel från EU:s budget, enligt förslaget. Inget flyglarm utfärdades i landet då militären inte upptäckte när projektilen tog sig in i luftrummet. Incidenten är den senaste i raden av flera då drönare färdats i eller mot Natos luftrum.
Enstaka ryska soldater skickas fram för att smyga sig förbi och sakta erodera de ukrainska linjerna. Rysslands president Vladimir Putin anklagar Ukraina för att ha attackerat studentbostäder i den ryskockuperade regionen Luhansk. Putin kallar det för en ”terroristattack” och säger att de ryska medierna sprider ”aktiv manipulativ information om den påstådda förstörelsen av civil infrastruktur” och att de attackerat en rysk militärenhets högkvarter.
Ukraina har inte kommenterat, men president Zelenskyj skrev under förmiddagen att militären utfört handlingar mot mål i de ockuperade områdena. Rysslands väpnade styrkor skadar militär infrastruktur och anläggningar som används för militära ändamål, och följer strikt normerna i internationell humanitär rätt, krigets lagar och sedvänjor. Vissa i Kreml oroas av att kriget nått en återvändsgränd och över att det inte finns en tydlig lösning för hur det ska avslutas.
En av källorna uppger att Vladimir Putin önskar att få till ett fredsavtal i år, men att han samtidigt vill att det sker på hans villkor. Den ryske ledaren vill fortfarande att Ukraina lämnar över Donetskregionen och att Europa erkänner de ockuperande områdena som ryska
Positive news from Ukrainian hospital after Russian attackThe mother and her baby received the surgery donated by Karolinska and Beredskapslyftet, in a hospital that has been recently affected by a Russian attack. The image of hope and collaboration is a positive development in a challenging situation.
