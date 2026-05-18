Russian Invasion: The Decline of Vladimir Putin's Prospects and Escalation in Ukraine

Vladimir Putin's future prospects have taken a significant downturn, with a series of setbacks that can potentially break his back. The shooting down of 628 Ukrainian drones in multiple Russian regions this weekend indicates a significant escalation in the conflict, with fatalities and injuries reported in Moscow region. Though traditionally unimaginable, Ukrainian attacks deep within Russia prove the ever-increasing challenges for Russian forces. Moreover, the recent decline in Russian public support due to the economic burden and constant border skirmishes adds to the growing pressure on Putin. Despite the inability to protect the capital and the US's reduced influence in Ukrainian affairs, the possibility of a Russian collapse is still an overstatement.

En lång rad motgångar har gjort Vladimir Putin s framtidsutsikter sämre än på länge. Några strån till kan mycket väl knäcka hans rygg. 628 ukrainska drönare sköts ner över 14 olika ryska regioner i helgen, enligt ryska försvarsdepartementet.

I Moskvaregionen dödades 3 personer och 18 skadades, enligt Tass. Vi är nu vana vid ukrainska attacker djupt in i Ryssland, men det är värt att påminna sig om exakt hur otänkbara de var bara för några år sedan. Dels saknade ukrainarna förmåga att själva bygga långräckviddiga vapen, dels kämpade de mot västliga donatorer som var skeptiska till att låta sina vapen slå mot ryskt territorium över huvud taget.

För allt färre ryssar är kriget något som bara pågår långt där borta, tryggt avskärmat från vardagslivet. Om inte annat är de återkommande nedstängningarna av mobilnätet – för att Ukraina inte ska kunna använda det till att styra drönare – en ökande källa till irritation. Oförmågan att skydda sin huvudstad är särskilt besvärande för en diktator vars makt vilar på bilden av total kontroll.

Att det krävdes en vapenvila för att han skulle kunna hålla en mycket nedskalad segerparad i Moskva den 9 maj var i den meningen inte bara genant, utan farligt. Avancemanget på slagfältet är sedan länge nere i krypfart, ekonomin knakar och tecken finns på att rekryteringstakten är för låg för att ersätta förlusterna. Innan Donald Trumps tillträde i fjol kunde han ha gott hopp om att USA skulle hjälpa honom vrida om armen på Ukrainas president Zelenskyj.

Men nu är USA upptaget på andra håll, och Trump har på egen hand minskat sitt inflytande över Ukraina genom att dra ner USA:s bistånd med runt 99 procent. Europa har samtidigt klivit fram med ökat pengastöd, Putins trojanska häst i Ungern har fallit, Nato rustar på östflanken och skuggflottans fartyg bordas utanför Trelleborg. Alla utfästelser och förhoppningar om ett snart ryskt sammanbrott de senaste fyra-fem åren har visat sig överdrivna.

Soldatbristen och det ekonomiska beroendet på väst är inte på väg att försvinna. I Sverige har man nu noterat avslöjanden i den svenska försvarsmakten om brott mot vapenvinnans bestämmelser under era måndagskvällar då det ryska missiltrödet ökar över Östersjön. Det ryska kriget har länge trotsat all kall rationalitet. Som en bloddrypande boxare med sjungande huvud fortsätter han bara att slå, om av inga andra skäl så för att han en gång börjat.

Men sammantaget kan de ökande kostnaderna och de minskade utsikterna till vinst trycka honom till en punkt där ett avslut på kriget ser mer aptitligt ut än en fortsättning





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russia Ukraine Vladimir Putin Military Conflict Economic Sanctions Truce NATO Cooperation Swedish Armed Forces

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Analyst believes Russia planning attacks on Ukrainian leadershipVolodymyr Zelenskyjs underrättelsetjänster har bevis på planerade ryska attacker mot centrala delar av både Kiev och andra ukrainska storstäder, där målet är regeringsbyggnader och platser där ukrainska beslutsfattare hålls. En metadisk militärexpert föreslår hökar i Ryssland som förespråkar attacker mot förvaltningsstruktur och minister, till och med Zelenskyj. Johan Norberg, militäranalytiker vid FOI, tror att Ryssland vill skapa oro med sin propaganda.

Read more »

Javier Bardem om Trump, Putin och Netanyahu: "Det är ett jävla manligt, toxiskt beteende"Javier Bardem kritiserades på söndagens pressmöte i Cannes för en hård pungspark mot Donald Trump, Vladimir Putin och Benjamin Netanyahu. Oscarsstjärnan talade även om macholandet i Spanien och effekten av det växande monopolet inom informationsvärlden.

Read more »

Russian attack on Ukrainian cities, drone crash in Lithuania, and casualties in Moscow regionThe news text discusses a Russian attack on Ukrainian cities of Odessa and Dnipro with drones and missiles, a suspected Ukrainian military drone crash in Lithuania, and casualties in the Moscow region.

Read more »

Efter USA-besöket: Putin möter Kina | AffärsvärldenRysslands president Vladimir Putin kommer att träffa Kinas president Xi Jinping i Peking den 19-20 maj, rapporterar CNBC med hänvisning till besked från Moskva och Peking.

Read more »