Russian Legosoldiers Involvement in Skiff Fleet and Their Role in Monitoring Decisions and Preventing Inspections

The article reveals that Russian soldiers, known as legosoldiers, have been part of the crew on skiff vessels. A recent investigation by Dossier Center has identified 83 experienced soldiers who are directly linked to the Russian military, intelligence service, or paramilitary organizations. These soldiers have been found on board 65 vessels between May 2025 and February 2026, all of which have traveled through the Baltic Sea to and from Russian oil ports. The investigation, based on leaked crew lists, provides a clear picture of the legosoldiers' activities. They are all experienced fighters with a history in Syria and Mali, having served in the notorious Wagner group and the Russian Africa Corps. Some of them even come from the Russian military intelligence service, the GRU. The increased security measures on board are believed to have been triggered by two incidents in 2025, when the Estonian coastguard boarded a tanker and a captain refused to comply with orders from foreign authorities. The legosoldiers' presence on board was seen as a solution to the problem. They monitor every decision made by the captain and document all communications with foreign authorities, ensuring that the vessels do not stop for inspections or escort by foreign authorities. The investigation also reveals that legosoldiers have been involved in reporting the position and activities of the vessels to Russian authorities. The article also includes interviews with legosoldiers who have revealed their daily activities and the challenges they faced on board.

Ryska legosoldater ingår i besättningen på skuggfottans fartyg. 83 erfarna soldater avslöjas i ny granskning. Deras jobb ombord har varit att övervaka kaptenens alla beslut och förhindra inspektioner från Nato-länders myndigheter.

Granskningen som letts av Dossier Center bygger på en läcka av besättningslistor från sammanlagt 2000 rutter sedan 2023. Listorna visar att minst 83 personer som direkt kan kopplas till den ryska militären, underrättelsetjänsten eller paramilitära organisationer har funnits ombord på 65 fartyg mellan maj 2025 och februari 2026. Samtliga fartyg har trafikerat Östersjön på väg ut och in från ryska oljehamnar. Med hjälp av öppna källor, sociala medier och register ger kartläggningen en tydlig bild av legosoldaterna.

De är alla erfarna krigare med lång historia i såväl som Syrien och Mali. De har bland annat tjänstgjort för den ökända Wagnerstyrkan och den så kallade ryska Afrikakåren. Några av dem kommer från den ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Öppna bild i helskärm Det som tycks ha föranlett den förstärkta säkerheten ombord var den uppmärksammade händelsen 2025 då estniska kustbevakningen bordade tankfartyget Kiwala.

Då beordrades den kinesiska kaptenen ombord att följa myndigheterna till hamn. Det väckte både ilska och oro i Moskva. Utländska besättningsmän ansågs inte vara att lita på eftersom de bevisligen tog order från andra länders myndigheter. En månad efter att Kiwala stoppades försökte estniska myndigheter att borda tankfartyget Jaguar.

Men kaptenen ombord vägrade att lyda och fartyget fick plötsligt hjälp av den ryska marinen. Såväl flyg som örlogsfartyg kom till undsättning vilket fick estländarna att backa. Det framgår tydligt i granskningen att det var efter de två händelserna som legosoldaterna dök upp ombord som en lösning på problemet. En rysk vakt som övervakar varje beslut, dokumenterar alla anrop från utländska myndigheter, samt ser till att fartygen inte stannar för att inspekteras eller eskorteras i hamn.

Ingen av de 83 personer som kartlagts i granskningen har funnits ombord på de fartyg som den svenska polisen och kustbevakningen har bordat. Genom att nappa på falska jobberbjudanden har flera legosoldater låtit sig intervjuas och avslöjar i dolda inspelningar hur deras vardag sett ut ombord. En av soldaterna säger att han har åtta års bakgrund i säkerhetsbranschen och att han bland annat tjänstgjort i Syrien, där den ryska Wagnerstyrkan var baserad under lång tid.

– Min direkta order var att övervaka kaptenen och cheferna för besättningen. Jag kontrollerade vilken typ av information som sändes från skeppet och till vem. En annan soldat beskriver hur ryssarna skulle förhindra att fartyg ”avvek från sin kurs” eller lydde utländska myndigheter. – Det gjordes ständiga försök att stoppa fartyget, särskilt i närheten av europeiska länder och i kanalen – oändliga förfrågningar. säger han.

– Allt detta måste övervakas, eftersom någon biträdande kapten kan råka släppa igenom något olämpligt. Besättningslistorna visar att soldaterna ofta registrerats som ”extra besättning”, ”säkerhetsvakter” eller ”radioingenjörer”. Vapen? Vad skulle vapnen vara till för, säger en av soldaterna i den dolda inspelningen.

– Jag menar, oavsett vilka handeldvapen man har med sig är det knappast troligt att de skulle kunna rädda någon i en nödsituation. Det innebär att besättningen inte har någon anledning att använda dem. Och när det gäller yttre hot – ja, de kommer definitivt inte att rädda dig från drönare eller krigsfartyg. Ett anonymt vittne från Indien, som arbetat ombord på ett av fartygen, berättar att soldaterna dagligen rapporterade fartygets position och aktiviteter till ryska myndigheter.

Enligt den indiska källan var de impopulära bland besättningen och gav regelbundet order till kaptenen. Om kaptenen motsatte sig deras instruktioner kontaktade de fartygsägare eller arbetsgivare för att sätta press på honom





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