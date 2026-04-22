Ryanair skärper incheckningsregler – och andra nyheter

Ryanair inför kortare tid för incheckning och bagageinlämning. Dessutom nyheter om EU:s stöd till Ukraina, gripanden, försvunna personer och trafikolyckor.

Ryanair inför en skärpt tidsgräns för incheckning och bagageinlämning, vilket innebär att incheckningen och bagageinlämningen stänger 60 minuter före avgång istället för de nuvarande 40 minuterna.

Ändringen träder i kraft den 10 november och syftar till att minska antalet passagerare som missar sina flyg på grund av köer vid flygplatsens incheckningsdiskar och bagagehantering. Ryanair investerar samtidigt i fler självbetjäningsautomater för incheckning och bagagehantering, med målet att dessa ska finnas tillgängliga på över 95 procent av flygplatserna före oktober. Detta initiativ förväntas effektivisera processen och ge passagerarna fler alternativ för att snabbt och smidigt checka in och lämna in sitt bagage.

Utöver Ryanairs förändringar har EU godkänt den första utbetalningen av ett miljardlån till Ukraina, efter att Ungerns premiärminister Viktor Orbán slutligen tagit bort sitt veto. Orbáns beslut underlättades av att Ukraina gick med på att tillåta transport av rysk olja genom Druzjbaledningen till EU. I Stockholm har en man gripits av skyddsvakter och väktare vid ett skyddsobjekt i Värtahamnen, misstänkt för grovt olaga intrång, brott mot skyddslagen och stöld.

En pojke som varit försvunnen i Borlänge har hittats och mår bra under omständigheterna. Polisen utreder även ett misstänkt grovt brott i en park på Södermalm i Stockholm, men har ännu inte gripit någon misstänkt. En rysk befälhavare som varit häktad misstänkt för brukande av falsk urkund har fått sin häktning hävd, då åklagaren inte kunde motbevisa hans påstående om att han inte känt till att handlingarna var falska. Vidare har Kustbevakningen bordat fartyget Caffa utanför Trelleborg.

I Fullersta, Stockholm, är Huddingevägen totalavstängd efter att en kranbil kört in i en gångbro. Kranbilsföraren lämnade platsen, vilket resulterat i en anmälan om smitning. Ett containerfartyg har blivit beskutet av Irans revolutionsgarde nordost om Oman, vilket orsakade skador på fartygets brygga men inga personskador. Flera bilar har varit inblandade i en krock på E6 i Trelleborg, utan rapporter om allvarliga personskador.

Slutligen har en man blivit påhoppad av flera personer i centrala Falkenberg och blivit slagen i huvudet. Dessa händelser visar på en blandning av transportrelaterade incidenter, internationella spänningar och brottslighet runt om i landet





