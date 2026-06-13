Rykten om rollbesättningen i The Batman: Part II - nya uppgifter skapar förvirring

Nya rykten pekar på en annorlunda rollbesättning i The Batman: Part II. Sebastian Stan spelar Victor Zsasz, inte Harvey Dent, som istället spelas av Brian Tyree Henry.

Rykteskarusellen kring uppföljaren till "The Batman" fortsätter att snurra, och de senaste uppgifterna målar upp en helt ny bild av rollbesättning en. En bild från inspelningens första dag visar en filmklappa framför vad som ser ut att vara en död kropp i ett bårhus.

Även om bilden i sig är enkel, har den väckt spekulationer om vad som komma skall. Tidigare rapporter påstod att Sebastian Stan, Scarlett Johansson och Charles Dance skulle spela Harvey Dent, hans fru och hans far - i den ordningen. Men nu kommer nya uppgifter som helt kastar om det. Enligt nya rykten spelar Stan istället seriemördaren Victor Zsasz, medan Johansson och Dance gestaltar mindre kända karaktärer från DC:s universum.

Detta innebär en dramatisk förändring från tidigare antaganden. Vad betyder detta för Harvey Dent? Kommer han överhuvudtaget att synas i filmen? Jo, om ryktet stämmer kommer Dent att spelas av Brian Tyree Henry, känd från "Bullet Train" och Marvels "Eternals".

Det är oklart om Dent kommer att förvandlas till skurken Two-Face, men Henrys medverkan väcker redan starka känslor. Valet av en svart skådespelare för rollen som Harvey Dent är inte utan prejudikat - Tim Burtons första "Batman" från 1989 gav rollen till Billy Dee Williams. Det är lätt att dra paralleller, och många fans kommer att jämföra med den tolkningen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att inget är bekräftat.

Matt Reeves och filmstudion kan medvetet läcka falsk information för att leda oss på villovägar. Frågan är om de tidigare eller nuvarande uppgifterna är sanna, och svaret lär dröja ett tag.

"The Batman: Part II" har planerad premiär i oktober 2027, med Robert Pattinson återvändande i titelrollen. Fram tills dess kommer ryktesfloran att blomstra. Det är en fascinerande process att följa hur publiken reagerar på varje ny vändning, och diskussionerna på sociala medier kommer sannolikt att bli intensiva. Det är viktigt att ta allt med en nypa salt, eftersom filmindustrin ofta använder rykten för att mäta publikens reaktioner.

Oavsett vilket så ser vi fram emot att se hur Reeves vision utvecklas. Filmen lovar att bli en av de mest efterlängtade uppföljarna, och med en sådan mystisk rollbesättning kommer intresset bara att växa. Håll ögonen öppna för fler läckor och officiella uttalanden - men kom ihåg att inget är säkert förrän filmen har premiär





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