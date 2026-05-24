"Rymd" - en roman om mötet mellan professor och landsbygd

"Rymd" är en roman om mötet mellan en professor i astronomi och landsbygdens udda existenser. Den skildrar Gunns förhållande till stjärnorna och till marken, och den suggestiva stilens omsorgsfulla språk iöversättning.

roman "Rymd" läser stjärnhimlen, så är hon också professor i astronomi. Men när hon nu flyttat ut på landet får hon svårare att läsa den nära omgivningen, som när hon tänker på grannen, bonden: "Han var som att läsa en text med alldeles för liten stil.

""Rymd" är en roman fylld av alla de klichéer man kunde förvänta sig av mötet mellan professorn ("en fin omskrivning för något missanpassat") och landsbygdens udda existenser. Ändå finns det något så suggestivt i Nors långsamt omsorgsfulla språk, också iöversättning, när hon skriver Gunns förhållande till stjärnorna och till marken, bilden av den ensamma kvinnan som lägger sig på rygg i åkern för att läsa stjärnhimlen.

Men den vackra långsamheten bär bara delvis: det är som om ett formspråk avpassat för hundratjugo sidor tänjs ut till att omfatta nästan trehundrafemtio. Den återhållsamma, varsamma stilen är inte gjord för detta episka format. Och stilens noggrannhet kan i längden inte dölja klichéerna





