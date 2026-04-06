Rymdrekord, Gaza-kris och politiska spänningar: Veckans nyheter

Artemis II rundar månen, WHO stoppar evakueringar i Gaza, och Donald Trump kritiserar Nato i en vecka fylld av globala händelser och politiska strider.

Artemis II-expeditionen, Nasas ambitiösa rymdprojekt, har fullbordat en betydande milstolpe genom att framgångsrikt runda månen. Efter att ha passerat den mörka sidan av månen återupprättades kontakten med jorden, vilket markerade slutet på en period av radiotystnad. Astronauterna, under ledning av Christina Koch, uttryckte sin starka anknytning till jorden och varandra, vilket tydligt visade det mänskliga elementet i detta tekniskt avancerade uppdrag.

Rymdfarkosten Orion, som är hjärtat i Artemis II, slog ett viktigt rekord genom att passera Apollo 13:s avstånd från jorden, vilket visade de tekniska framstegen sedan 1970-talet. Färden nådde till slut ett maximalt avstånd på över 406 000 kilometer från jorden, vilket är ett bevis på de avancerade teknologier som möjliggör djupa rymdresor. Besättningen, inklusive Jeremy Hansen, uppmanade den nuvarande och framtida generationen att fortsätta att tänja på gränserna för rymdutforskning. Artemis II:s framgång understryker inte bara mänsklighetens förmåga att utforska rymden utan också den fortsatta strävan efter kunskap och innovation. Expeditionen förväntas landa i Stilla havet på fredag, vilket kommer att markera slutet på en historisk resa som har väckt intresse och beundran över hela världen. \Samtidigt rapporteras det om en tragisk händelse i Gaza, där Världshälsoorganisationen (WHO) har tvingats stoppa evakueringar av sjuka och skadade. Detta beslut följer efter det beklagliga dödsfallet av en person anlitad av WHO under en säkerhetsincident. Händelsen, som beskrivs av WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, belyser de farliga arbetsvillkoren som humanitära arbetare möter i konfliktzoner. Denna paus i evakueringsarbetet får allvarliga konsekvenser för tusentals civila som är i behov av medicinsk hjälp. I en relaterad händelse har minst tio personer förlorat livet och dussintals skadats efter en israelisk attack mot ett läger i Gaza. Händelsen, som inträffade efter strider på marken, väcker oro över eskaleringen av våldet i regionen. Enligt rapporter från AFP bevittnades strider nära en skola, följt av attacker från israeliska drönare och raketer. Hälsodepartementet i Gaza, styrt av Hamas, har bekräftat antalet döda och skadade, medan Israelisk militär har meddelat att man ska undersöka händelsen. Denna händelse är bara en av många som har inträffat sedan oktober förra året, vilket har lett till hundratals dödsfall och tusentals skadade. Situationen i Gaza förblir ytterst kritisk, och de humanitära konsekvenserna av konflikten är enorma.\I ett annat utvecklingsläge har tidigare presidenten Donald Trump uttryckt sin besvikelse över Natos agerande, särskilt under Irankriget. Trump anklagar Nato-medlemmar för att vara ovilliga att stödja USA:s insatser och hävdar att alliansen har lämnat ett bestående intryck. Denna kritik kommer i en tid då spänningarna i Mellanöstern fortsätter att öka, och relationerna mellan västländer och Iran är ansträngda. Trump har också försvarat hot om attacker mot Irans energiinfrastruktur, vilket har väckt frågor om civila offer. I en presskonferens antydde han att den iranska befolkningen skulle vara beredd att uthärda konsekvenserna för sin frihets skull. Utöver detta fortsätter Trump att anklaga medier för att ha försvårat räddningsinsatser, vilket ytterligare ökar spänningarna mellan politiker och press. Han hävdar att rapporteringen om saknade besättningsmedlemmar äventyrade säkerheten, vilket understryker den ständiga debatten om mediernas roll i konflikter och krig. Samtidigt har en man i Köpingebro, Ystads kommun, förts till sjukhus efter att ha blivit biten av en hund, vilket har lett till en anmälan om vållande till kroppsskada och brott mot lagen om tillsyn av hundar och katter





Toakaos på rymdexpeditionen Artemis II

Artemis anar månens baksida: "Helt sensationellt"
Astronauterna i expedition Artemis närmar sig nu månens baksida under den första månexpeditionen på över 50 år.

Artemis austonauter anar månens baksida: ”Helt sensationellt”Astronauterna i expedition Artemis närmar sig nu månens baksida under den första månexpeditionen på över 50 år.

