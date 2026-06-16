Rysk drönarattack dödar tre i Nikopol - Ryssland inför bränsleransonering

Tre personer har dödats i en rysk drönarattack mot Nikopol. Samtidigt har Rysslands Tatneft infört ransonering av bensin och diesel efter en ukrainsk drönarattack mot ett raffinaderi. Västländer inför nya sanktioner mot Rysslands skuggflotta och desinformationsaktörer.

Tre personer har dött efter en rysk drönarattack mot den sydliga frontstaden Nikopol i Ukraina , uppger regionens guvernör Oleksandr Hanzha på tisdagen, enligt Reuters. Attacken är den senaste i en rad ryska angrepp mot ukrainska städer.

Samtidigt har ett av Rysslands största oljebolag, Tatneft, infört ransonering av bensin och diesel. Den 12 juni stoppades produktionen i ett av bolagets större oljeraffinaderier i den ryska staden Nizjnekamsk efter en ukrainsk drönarattack, skriver tidningen. En representant för Tatneft bekräftar att bolaget infört en gräns på max 30 liter bensin och 60 liter diesel per kund. Någon officiell förklaring ges inte.

Rysslands energidepartement erkände förra veckan att ryska energibolag upplever tillfälliga svårigheter med bränsleleveranserna i Rysslands södra regioner på grund av ökade fientliga luftangrepp. Detta visar hur kriget påverkar även Rysslands inre ekonomi och logistik. I en annan incident har sjömän ombord på en rysk fregatt avfyrat varningsskott mot en yacht i Engelska kanalen, rapporterar Reuters. Händelsen inträffade mellan Isle of Wight och Normandie och föranleddes av att det ryska fartyget ansåg att yachten kommit för nära.

Vi utreder rapporter om en händelse i kanalen, säger en talesperson för det brittiska försvarsdepartementet, till Sky News. Skotten kommer efter att brittiska styrkor under söndagen bordade en tanker i kanalen som misstänks vara en del av den ryska skuggflottan. Detta visar på spänningarna mellan Ryssland och västländer även utanför Ukraina. Under måndagen dömdes två män i 20- och 25-årsåldern för tre mordbränder riktade mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer.

En av de tre bränderna skedde vid den bostad han bodde i innan han flyttade till Downing Street 10. BBC:s granskning visar att branden är en del av en omfattande kampanj av sabotage, provokationer och desinformation som kan kopplas till Ryssland. Granskningen visar att 22-åringen bland annat styrts av en 23-årig rysk diplomat som skolats i informationskrigsföring, och dessutom är son till en högt uppsatt tjänsteman.

Vidare har BBC funnit att ryska agenter drivit påverkningskampanjer på sociala medier med syfte att skapa splittring och rädsla i Storbritannien. Detta understryker Rysslands strategi att använda hybridkrigföring även mot västländer. I Ukraina fortsätter de ryska attackerna att orsaka skador på civil infrastruktur och historiska byggnader. Det kan ta omkring två år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev.

Det säger Maksym Ostapenko, chef för klosterkomplexet Petjerska (även kallat Grottklostret) på en presskonferens. Dormitionskatedralen inne på klosterområdet började brinna i samband med en rysk attack mot Kiev natten till måndagen. Totalt beräknas skadorna på det nästan 1 000 år gamla klosterkomplexet uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor (500 miljoner hryvnija), enligt preliminära beräkningar. Enligt Kiev träffades klosterkomplexet av ryska drönare, vilket Moskva förnekar.

Denna attack visar på Rysslands fortsatta bristande respekt för kulturarv och internationella lagar. På den diplomatiska fronten har flera västländer agerat. Kanadas premiärminister Mark Carney meddelade på tisdagens G7-möte att Kanada inför nya sanktioner mot Ryssland. Dessa ska rikta sig in mot Moskvas skuggflotta, energiintäkter, försvarsindustri och desinformationsaktörer, rapporterar Reuters.

USA:s president Donald Trump säger att han ska göra vad han kan för att få slut på kriget mellan Ryssland och Ukraina. Samtidigt uppmanar han sin ryska motpart, Vladimir Putin, att fredsförhandla med Kyiv. Jag hade avslutat åtta krig, den här konflikten trodde jag skulle vara enklast att få slut på, sade Trump. Trump, som närvarar på G7-mötet i Frankrike, har träffat Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för ett samtal, som Vita husets chef beskrev som väldigt bra.

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer uppger i ett uttalande att landet kommer att trappa upp sina åtgärder för att hjälpa Ukraina under de kommande vintrarna. Landet kommer inom kort att även rikta nya sanktioner mot Rysslands så kallade skuggflotta och fartyg som transporterar rysk flytande fossilgas, rapporterar Politico. Dessa åtgärder syftar till att minska Rysslands förmåga att finansiera kriget. En rysk drönare slog på måndagen ner i inhägnader på djurparken i Ukrainas näst största stad Charkiv.

Tio kaniner dog och 15 skadades. Drönaren orsakade stress hos andra djur, bland annat en elefant, uppger åklagare i regionen, enligt Reuters. Drönaren träffade ett område som beskrivs som ett vivarium, där hundratals kaniner, marsvin, råttor och möss bor. Detta är ytterligare ett exempel på hur kriget drabbar även civila och djur.

Under måndagen dömdes två män i Storbritannien för mordbränder mot premiärministerns egendom, vilket visar på Rysslands hybridkrigföring. I dag meddelade Ukrainas president att han tillsammans med USA:s president Trump och Frankrikes president Macron vill diskutera ett avslut till det fyraåriga kriget med Rysslands president Putin. Zelenskyj önskar att träffen ska ske på G7-mötet i Frankrike denna vecka, rapporterar Reuters. USA bjöd in Ryssland till G7-mötet som ska starta senare i dag, men den ryske ledaren var inte villig att tala.

Inför mötet prioriterar Ukrainas ledare att säkra fler luftförsvarssystem för att försvara landet mot ryska attacker. Samtidigt har minst fyra personer dödats i ett ryskt anfall mot bostäder och det världsarvsklassade Petjerskaklostret i Kiev i natt. Taket på Uppstigningskatedralen står i lågor. Detta visar på det akuta behovet av internationellt stöd och vapenleveranser till Ukraina.

Sammanfattningsvis präglas läget av fortsatta ryska attacker mot Ukraina, diplomatiska ansträngningar från väst, samt bevis på rysk inblandning i sabotage och desinformation i Europa. Kriget visar inga tecken på att avta, och parterna står långt ifrån en fredsuppgörelse





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