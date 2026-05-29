Rysk drönare träffar lägenhetshus i Rumänien - samtidigt anmäls svenskt Gripen-stöd till Ukraina

Rumänien rapporterar att en rysk drönare kraschat in i ett lägenhetshus nära ukrainsk gräs, medan Sverige annonserar en donación av 16 Jas Gripen C/D-flygplan till Ukraina. President Zelenskyj besöker Sverige för att underteckna avtalet som beskrivs som historiskt. Samtidigt fortsätter ryska attacker i Ukraina med död och skada till följd, och det uppkommer krav från USA om ökad luftförsvarhjälp.

En rysk drönare har enligt Rumänien s försvarsdepartement under natten mot fredagen träffat taket till ett lägenhetshus i Rumänien . Händelsen ska ha inträffat i samband med Ryssland s fortsatta drönarattacker mot civila och infrastrukturmål i Ukraina , nära gränsen mot Rumänien .

Tre personer har enligt den ryskokuperade ledaren Denis Pusjilin dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskokuperade delen av regionen Donetsk. De avlidna var reparatörer vid ett företag som arbetar med vattenförsörjning. I Zaporizjzja skadades två kvinnor, i 50- respektive 80-årsåldern, i en rysk attack under natten, enligt lokal guvernör. På den diplomatiska fronten vill två amerikanska kongressledamöter att USA ska skicka fler luftförsvarsmissiler till Ukraina.

President Volodymyr Zelenskyj har i veckan tagit kontakt med Donald Trump och efterfrågat bland annat Patriot-system för att skydda sig mot ryska attacker. Senator Richard Blumenthal uttrycker förhoppning om ett positivt svar från USA. Ukraina har köpt Patriot-missiler via Natos PURL-initiativ sedan Trumps andra mandatperiod.

Tyskland och Nederländerna har meddelat att den gemensamma Första tysk-nederländska kåren (1GNC) från i sommar ska ta över ledningen för Natostyrkor i Estland och Lettland, som för närvarande ligger under ett högkvarter i polska Stettin. 1GNC, baserad i tyska Münster, skapades 1995 som en insatsstyrka som ska kunna sättas in inom 20-40 dagar. Sverige meddelar att det kommer att donera 16 Jas Gripen C/D-plan till Ukraina och att Ukraina kommer att kunna köpa upp till 20 plan av den nyare modellen E/F. Statsminister Ulf Kristersson betonar att luftförsvar är den enskilt viktigaste förmågan och största behovet för Ukraina.

De donerade C/D-planen kommer att ersättas av E/F-modeller till Svenska försvarsmakten. President Zelenskyj, som landat i Sverige för ett gemensamt pressmöte med Kristersson på Upplands flygflottilj, Tackade Sverige och beskrev undertecknandet av avtalet som en historisk dag. Han uppskattar Sveriges principfasta stöd. Besöket inkluderar också försvarsminister Pål Jonson och fokuserar på Rysslands anfallskrig och det bilaterala försvarssamarbetet.

Planen ska enligt uppgifter betalas med ett EU-lån. I oktober förra året undertecknade Ukraina en avsiktsförklaring om att köpa över 100 Jas Gripen E-plan från Sverige. Zelenskyj säger att Ukraina självklart kommer att köpa alla 150 plan men tar det steg för steg





