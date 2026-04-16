Ryska attacker dödar civila i Ukraina – drönare centrala i kriget

Minst två personer, inklusive en tolvårig pojke, har omkommit i nattens ryska drönar- och robotattacker mot Kiev. Under tiden fortsätter stödet från väst med omfattande drönarleveranser och planer på gemensam produktion, vilket Ryssland varnar för drar Europa närmare krig.

Nattens ryska drönar- och robotattacker har skördat flera civila liv i ukrainska städer. Huvudstaden Kiev drabbades hårt av explosioner, och enligt ukrainska myndigheter har minst två personer dödats. Bland de omkomna finns en tolvårig pojke, vilket stadens borgmästare Vitalij Klytjko bekräftat via Telegram. I stadsdelen Podilskyj lyckades räddningspersonal dra fram ett barn tillsammans med sin mamma ur spillrorna efter en attack mot ett bostadshus. Båda har förts till sjukhus.

Dessa attacker understryker den pågående tragedin för civilbefolkningen i Ukraina. Samtidigt som Ryssland fortsätter sina offensiver, satsar Ukraina alltmer på drönarteknologi som en avgörande faktor i krigföringen. Ukrainas försvarsdepartement meddelar att man nu integrerar drönare direkt med infanteristyrkorna, en strategi som redan visat sig framgångsrik i södra Ukraina där stora landområden återtagits sedan februari tack vare dessa avancerade enheter. Försvarsminister Mychajlo Fedorov har tackat för nya leveranser från Belgien, Bulgarien, Norge och Estland. Storbritannien har utlovat landets hittills största drönarhjälp i år, totalt 120 000 enheter, vilket betonades av försvarsminister John Healey. Han menar att drönarna inte bara präglar kriget utan också kommer att vara avgörande för dess utgång. Trots att Ryssland försöker rikta världens uppmärksamhet mot andra konflikter, fortsätter Ukraina att strida med stor beslutsamhet, och Storbritannien står vid deras sida så länge det krävs för att uppnå fred. Leveransen från Storbritannien omfattar en bred variation av drönare, inklusive långdistans-, spanings-, logistik- och sjödrönare, varav majoriteten produceras av brittiska företag. Det internationella stödet till Ukraina tar sig också uttryck i ekonomiska åtgärder. Tysklands försvarsminister Boris Pistorius förväntar sig att EU:s miljardlån till Ukraina snart blir verklighet, särskilt efter att valet i Ungern kan tänkas lyfta eventuella blockeringar. Nederländerna har å sin sida beslutat att producera drönare för över 2,5 miljarder kronor, vilka ska skickas till Ukraina. Den nederländska försvarsministern Dilan Yesilgoz-Zegerius framhåller drönarnas avgörande roll på moderna slagfält och Ukrainas skickliga användning av dem för att avvärja ryska attacker. Utöver dessa bidrag har president Zelenskyj under sin Europaturné säkrat avtal om gemensam drönarproduktion med Norge och fått löfte om omfattande leveranser från Storbritannien. Även Italien har uttryckt en önskan om drönarsamarbete med Ukraina. De europeiska ländernas ökade stöd och planer på drönarsamarbete möts av stark kritik från Ryssland. Det ryska utrikesdepartementet varnar i ett uttalande för att dessa planer riskerar att dra länderna ännu snabbare in i en direkt konflikt med Ryssland. Situationen i Rysslands eget gränsområde, Leningrad, beskrivs som alltmer ansträngd. Guvernören Alexander Drozdenko uppger att 243 ukrainska drönare skjutits ner över regionen under årets tre första månader. Han menar att regionen inte längre bara är en gränsregion utan en frontlinje, med tanke på de ukrainska attackerna mot oljeanläggningar och den geografiska närheten till Nato-länder. Ryssland har tidigare hävdat att projektiler avfyrats från dessa länder när ukrainska drönare har nått dem. I en annan tragisk händelse har en person omkommit och sex skadats i en rysk attack mot en lägenhetsbyggnad i hamnstaden Odessa, enligt lokala myndigheter. Den ukrainska militära framgången att återta territorium understryks av uppgifter från landets överbefälhavare Oleksandr Syrskyi, som rapporterar att 50 kvadratkilometer land befriats i mars. Internationellt fortsätter arbetet för rättvisa. Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha har på X meddelat att Island och Polen anslutit sig till gruppen av stater som stöder inrättandet av en särskild tribunal för att utreda brottsliga angrepp mot Ukraina. Detta visar på en växande internationell enighet kring att hålla Ryssland ansvarigt för krigets handlingar





