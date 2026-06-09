Ryska attacker i Ukraine orsakar död och förstörelse medan Zelenskyj söker diplomatiskt stöd

Fyra dödade och tio skadade i Charkivregionen samt fem dödade i Zaporizjzja under ryska attacker. Zelenskyjs Londonbesök och samtal med amerikanska sändebud diskuteras samt ukrainska militära framsteg och attacker mot rysk infrastruktur.

Fyra personer har dödats och ytterligare tio skadats i ryska attacker mot den ukrainska Charkiv regionen enligt lokala företrädare. Attackerna orsakade bränder och skadade minst 18 fordon uppger företrädaren Oleksandr Synehubov.

Samtidigt fortfarande ryska bomber och drönare att drabba flera delar av Ukraina. Under natten angreps flera städer och i Zaporizjzja-regionen dödades fem personor när civil infrastruktur träffades av drönare och ytterligare 14 skadades. Ukraina säger att de under året har återtagit över 600 kvadratkilometer territorium från ryska invasionsstyrkor men jag har inga detaljerade uppgifter kring tidpunkten för denna framgång. Den ukrainska överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj konstaterar att Ryssland fortsätter anfalla med oförsvagad kraft och understryker det akuta behovet av moderna luftvärn.

I södra Ukraina fortsätter de humanitära påföljderna med förstörelse av bostäder och infrastruktur. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj är på en diplomativ resa och har under mellantiden i Chisinau Moldavien haft telefoniska samtal med amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner. I London träffade han brittisk, fransk och tysk ledning. Mötet i London fokuserade på fortsatt stöd för Ukraina speciellt inom luftförsvar och möjligheter för diplomatiska lösningar.

Zelenskyj uttrycker tacksamhet för viljan att arbeta aktivt för en skjuts åt diplomatin för att få ett slut på Rysslands krig. Ledarna från Storbritannien Frankrike och Tyskland uttryckte sitt stöd för Zelenskyjs uppmaning om direkta samtal mellan Ukraina och Ryssland men med tanke på att Ukraina suveränt måste omfattas i alla beslut. Ryska attacker har också riktats mot kärnenergianläggningar. En rysk drönare slog ned i ett lager nära Tjernobyl där containrar med kärnavfall tas emot.

Ukrainas armé generalstab rapporterar att byggnaden delvis förstördes men att det inte funnits kärnavfall där vid tiden för attacken och strålningsnivån är stabil. Detta är inte första gången som Tjernobyl utsätts för attacker sedan februari 2025. Samtidigt uppger ukrainska medier att Ukraina har anfallit flera ryska energianläggningar inklusive en oljedepå på den ryskockuperade Krimen och infrastruktur i ockuperade Luhansk och Donetsk. Partisangruppen Atesh meddelar också att de har förstört en lyftkran och slagit till mot järnvägsinfrastruktur i Voronesj i Ryssland. Konflikten fortsätter att eskalera med både militära och Humanitära konsekvenser





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